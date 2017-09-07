В Коми - сезонный подъем заболеваемости ОРВИ

В Коми с 28 августа по 3 сентября за медпомощью с симптомами ОРВИ обратились 3 834, в том числе 2 740 детей. Случаев гриппа не зарегистрировано.

Среди заболевших – 71,5% составляют дети в возрасте до 14 лет, 28,5% - взрослое население.

Роспотребнадзор Коми отмечает, что начало сезонного подъема заболеваемости респираторными инфекциями не гриппозной этиологии, прежде всего среди детского населения, традиционно связано с формированием детских коллективов в детских дошкольных организациях и школах.

Одной из наиболее эффективных мер профилактики гриппа остается вакцинация. Эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов, которые можно принимать в течение зимних месяцев, например иммуномодуляторов, витаминов, гомеопатических средств, средств "народной медицины" и так далее. Вакцинация не только предохраняет от заболевания гриппом, но и от возможных серьёзных осложнений - пневмонии, абсцессы легких, миокардиты, энцефалиты, менингиты, синуситы, отиты и т.п. По итогам эпидсезона 2016-2017 года серьезных осложнений, включая летальный исход и тяжелых форм заболевания, среди привитых не зарегистрировано.

В августе 2017 года за счет средств федерального бюджета в республику поступило 54 150 доз детской вакцины "Совигрипп", что составляет 50% от запланированного количества поставки. Вакцина "Совигрипп" для взрослого населения поступила в полном объеме – 236 950 доз.

Планируемый объем поставок позволит создать хороший коллективный иммунитет жителей республики, снизить число заболевших. Для обеспечения эпидемиологического благополучия в предстоящий эпидсезон необходимо привить против гриппа не менее 40% населения региона.

Для каждого эпидсезона создается своя вакцина.

Для вакцинации взрослого населения области в прививочную кампанию-2017, в основном, применяется отечественная противогриппозная вакцина "Совигрипп", включающая в себя три рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения штамма гриппа.

В Республике Коми активным ходом идет прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 01 сентября привито 11 637 человек, из них – 1 139 детей. Основная доля прививок осуществляется вакциной против гриппа, приобретенной за счет средств федерального бюджета.

Напоминаем, что вакцинации против гриппа подлежат лица из группы риска: дети от 6 мес. до 3 лет, дети, посещающие дошкольные и общеобразовательные организации, работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта и сферы обслуживания населения, лица старше 60 лет, студенты, а также лица с хроническими заболеваниями, имеющие высокий риск возникновения осложнений после гриппа.

***Вниманию работодателей: проведение прививок против гриппа является достаточно надежным способом защиты коллектива. Профилактическая вакцинация населения является экономически оправданной, так как позволяет снизить заболеваемость гриппом среди трудоспособного населения. Позаботьтесь о здоровье своих работников и организуйте вакцинацию всех работающих, не вошедших в группы риска, предусмотренные национальным календарем профилактических прививок, за счёт собственных средств фирмы, предприятия (организации).