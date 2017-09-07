В Коми член ОПС оскорбил судью и прокурора

7 сентября 2017 года, 9:15 |
Фото Антона Пархачёва

В Службу судебных приставов по Коми поступил рапорт судебного пристава по ОУПДС об обнаружении признаков преступления, выразившихся в оскорблении судьи Верховного суда Коми и прокурора.

По информации УФССП по Коми, в зале судебного заседания Верховного суда Коми посредством видеоконференцсвязи рассматривалось дело в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)".

Будучи недовольным вынесенным в отношении него постановлением, публично, в присутствии секретаря судебного заседания, адвоката и судебного пристава, подозреваемый высказал в отношении судьи и прокурора нецензурное, оскорбительное выражение. "Тем самым мужчина проявил неуважение к суду и нарушил порядок проведения судебного процесса", - отметили в УФССП.

В настоящее время в отношении нарушителя проводится проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Комиинформ

  Рубрика: Происшествия
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