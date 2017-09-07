Вуктылец не вынес приговора за наркотики и сбежал из-под стражи

7 сентября 2017 года, 11:10 | Вуктыл
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Вуктыльский городской суд Коми рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Вуктыла.

Ранее мужчину осудили к 13 годам лишения свободы за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств.

Арестант не вынес сурового наказания и совершил побег из-под стражи.

Приговором суда ему назначено два года лишения свободы. По совокупности приговоров окончательно суд назначил 13,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: суд, побег, конвой
  Рубрика: Право
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:16 07.09.2017
Два дорожных инцидента с участием мотоциклистов произошли в Коми за минувшие сутки
09:08 07.09.2017
В Коми член ОПС оскорбил судью и прокурора
06:56 07.09.2017
Житель Троицко-Печорского района расстрелял дом соседа из ружья


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

Мы рядом
Максим Красько. Ищу работу и любимую женщину. (Воркута)
Дмитрий. Страдаю эпилепсией, мне не хватает друзей и общения. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео