Вуктылец не вынес приговора за наркотики и сбежал из-под стражи

Вуктыльский городской суд Коми рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Вуктыла.

Ранее мужчину осудили к 13 годам лишения свободы за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств.

Арестант не вынес сурового наказания и совершил побег из-под стражи.

Приговором суда ему назначено два года лишения свободы. По совокупности приговоров окончательно суд назначил 13,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



