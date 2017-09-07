Вуктылец не вынес приговора за наркотики и сбежал из-под стражи
7 сентября 2017 года, 11:10 | Вуктыл
Вуктыльский городской суд Коми рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Вуктыла.
Ранее мужчину осудили к 13 годам лишения свободы за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств.
Арестант не вынес сурового наказания и совершил побег из-под стражи.
Приговором суда ему назначено два года лишения свободы. По совокупности приговоров окончательно суд назначил 13,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Юлия Николаева
Рубрика: Право
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