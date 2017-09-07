Житель Троицко-Печорского района расстрелял дом соседа из ружья

7 сентября 2017 года, 10:25 | Троицко-Печорский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Житель Троицко-Печорского района ответил перед судом за угрозу убийством, изготовление боеприпасов и незаконное хранение взрывчатых веществ.

В ходе судебного следствия был установлено, что в мае 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице, мужчина расстрелял дом соседа из ружья.

Конфликт произошел на почве личных неприязненных отношений, при этом стрелок хотел убить соседа. Потерпевший воспринял угрозу убийством, опасался за свою жизнь и здоровье, так как мужчина вел себя агрессивно.

Ранее злоумышленник, не имея разрешения МВД, с помощью подручных средств самостоятельно изготовил патроны 28 калибра в количестве 24 штук, которые согласно заключению эксперта, относятся к категории боеприпасов к гражданскому охотничьему гладкоствольному огнестрельному оружию и пригодны для стрельбы

Также, не имея разрешения на приобретение и хранение взрывчатых веществ, зная, что порох запрещен к свободному обороту на территории РФ, стрелок хранил у себя три емкости с промышленно изготовленным порохом марки "Сокол" и "ДОП" общей массой 136,5 гр.

Подсудимый вину в совершении преступлений признал полностью, согласился с предъявленным обвинением. Суд учел степень общественной опасности ранее совершенных подсудимым преступлений и обстоятельства, в силу которых его исправление по предыдущим наказаниям оказалось недостаточным

По совокупности преступлений суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на три года со штрафом в размере 100 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: суд, порох, патроны, оружие
  Рубрика: Право
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