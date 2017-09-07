Мошенница из Троицко-Печорского района разменивала купюры "Банка приколов" у пожилой соседки

Жительница Троицко-Печорского района ответила перед судом за злоупотребление доверием пожилого человека.

Женщина за два раза разменяла у соседки 10 тыс. руб, которые принесла в виде купюр "Банка приколов". В отношении нее возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 159 (хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием).

Суд установил, что злоумышленница с 20 марта по 31 марта 2017 года и 17 мая 2017 года, имея при себе две сувенирные купюры с обозначением "Билета банка приколов" в "5000 дублей", которые не являются платежным средством, пришла к проживающей с ней по соседству гражданке.

Делала она это из корыстных побуждений, руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств в сумме 10000 рублей, с целью улучшения своего материального положения.

Мошенница рассчитывала, что пожилая женщина не заметит, что предоставляемая ей для обмена купюра не является платежным средством.

Потерпевшая, получив предоставленную для размена сувенирную купюру, не рассматривая ее, доверяя гостье, передала взамен пять тысяч рублей Центробанка России достоинством по 1000 рублей каждая.

Материальный ущерб в 10 тыс. руб, исходя из материального положения потерпевшей, оказался для нее значительным.

Подсудимая в совершении преступления признала полностью, согласилась с предъявленным обвинением. Суд назначил за совершенное преступление наказания в виде штрафа в размере 12 тыс.руб.