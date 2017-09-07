Усть-Цилемский район получил средства на выплату матпомощи пострадавшим от паводка жителям

7 сентября 2017 года, 10:10 | Усть-Цилемский
Фото Антона Пархачева

Выплаты будут предоставлены в соответствии с распоряжением правительства республики по поручению главы Коми Сергея Гапликова.

Как пояснили "Комиинформу" в пресс-службе Минтруда Коми, документ предусматривает выплату единовременной материальной помощи в размере 7 тысяч рублей каждому жителю Усть-Цилемского района, зарегистрированному и проживающему в тех населенных пунктах, в которых из-за весеннего паводка был введен режим чрезвычайной ситуации.

Материальная помощь пострадавшим от паводка устьцилемам будет предоставляться по линии Министерства труда, занятости и социальной защиты оми.

"Средства республиканского бюджета для оказания материальной помощи гражданам уже выделены и направлены в Усть-Цилемский район для организации выплат. Сейчас ведется непосредственная работа по назначению материальной помощи конкретным гражданам по спискам, предоставленным районной администрацией. В общей сложности материальную помощь получат более 700 жителей Усть-Цилемского района, которые пострадали от паводка", - сообщили в ведомстве.

Кроме материальной помощи, пострадавшим от весеннего паводка жителям Усть-Цилемского района, будет предоставлена также финансовая помощь на восстановление поврежденного половодьем жилья. Эту поддержку граждане получат по линии районной администрации.

Всего на оказание помощи пострадавшим от паводка жителям Усть-Цилемсого района предусмотрено около 14 млн. рублей за счет средств резервного фонда правительства Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, предусмотренных в бюджете Коми на 2017 год.

Комиинформ

  Ключевые слова: соцзащита, село, Паводок, минтруд, коми, деньги, весна, бюджет
  Рубрика: Экономика
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