Общественники Коми проверят бдительность охранников на входах в школы

Безопасность детей в школах обеспечивается по трем направлениям: санитарно-эпидемиологическая, пожарная и антитеррористическая. Об этом на прямой линии в общественной приемной главы Коми 6 сентября рассказала начальник отдела развития информационных технологий в образовании министерства образования, науки и молодежной политики региона Виктория Быстрова.

Она отметила, что системы видеонаблюдения, которые позволяют следить за ситуацией не только внутри школы, но и за территорией вокруг, положительно себя показали. "Например, мы пресекли случаи, когда к школам с определенной периодичностью подъезжали неизвестные машины, а к ним подбегали учащиеся", - сказала она.

На встрече вспомнили и про представителей частных охранных предприятий, которые обязаны следить за порядком и обеспечивать пропускную систему в школах региона.

Председатель Общественной палаты Коми Галина Киселева вспомнила, как во время рейда активисты смогли спокойно пройти в образовательные учреждения и выйти из них, оставшись незамеченными охраной. "Конечно, после того, как мы навели шуму, во всех школах охрана стала более бдительной. Думаю, подобный опыт стоит повторить", - предложила она.

Замначальника отдела организации охраны общественного порядка на улицах и при проведении массовых мероприятий МВД по Коми Евгений Изъюров заметил, что все частные охранные предприятия были оповещены: сотрудников, которых направят работать в школы, необходимо предупредить о важности их работы, а их бдительность периодически проверять.