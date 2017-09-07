В Сыктывкаре прошел отборочный турнир по художественной гимнастике

В Сыктывкаре прошел отборочный Республиканский турнир по художественной гимнастике на всероссийские соревнования "Надежды России". Об этом "Комиинформу" сообщили в Минспорта региона.



Как пояснила главный судья состязаний Валерия Орехова, в турнире участвовали спортсменки от 13 лет и старше. Это воспитанницы ГБУ Республики Коми "СШОР №1", универсального спортивного комплекса "Орбита", МУ ДО "Центр детского творчества" (Клуб художественной гимнастики "Грация").



Участницы боролись за медали в индивидуальной и групповой программах. Гимнастки 2004-2002 г.р. выступали по программе КМС, спортсменки 2001 г.р. и старше – по программе МС.



По итогам соревнований Анастасия Прокошева (ГБУ РК "СШОР №1") одержала победу в личном первенстве по программе КМС. На втором месте – Софья Мороз ("СК "Орбита"). Арина Штарк ("СК "Орбита") завоевала "бронзу". В групповых упражнениях команда ГБУ РК "СШОР№1" заняла первое место. Александра Габова завоевала "золото" по программе МС.

"Наши гимнастки занимались все лето, поэтому, несмотря на начало сезона и новую программу, уровень спортсменок достойный. И даже если сравнивать с выступлениями прошлого года, каждая девушка сейчас показывает результаты на порядок выше. Думаю, это хорошее начало сезона", - рассказала Валерия Орехова.



Лидеры турнира Анастасия Прокошева, Софья Мороз, а также команда ГБУ РК "СШОР №1" представят Республику Коми в финале всероссийского турнира "Надежды России", который пройдет в Перми в октябре этого года.