В Сыктывкаре прошел отборочный турнир по художественной гимнастике

7 сентября 2017 года, 10:40 | Сыктывкар
Фото: ГБУ Республики Коми "СШОР №1"

В Сыктывкаре прошел отборочный Республиканский турнир по художественной гимнастике на всероссийские соревнования "Надежды России". Об этом "Комиинформу" сообщили в Минспорта региона.

Как пояснила главный судья состязаний Валерия Орехова, в турнире участвовали спортсменки от 13 лет и старше. Это воспитанницы ГБУ Республики Коми "СШОР №1", универсального спортивного комплекса "Орбита", МУ ДО "Центр детского творчества" (Клуб художественной гимнастики "Грация").

Участницы боролись за медали в индивидуальной и групповой программах. Гимнастки 2004-2002 г.р. выступали по программе КМС, спортсменки 2001 г.р. и старше – по программе МС.

По итогам соревнований Анастасия Прокошева (ГБУ РК "СШОР №1") одержала победу в личном первенстве по программе КМС. На втором месте – Софья Мороз ("СК "Орбита"). Арина Штарк ("СК "Орбита") завоевала "бронзу". В групповых упражнениях команда ГБУ РК "СШОР№1" заняла первое место. Александра Габова завоевала "золото" по программе МС.

"Наши гимнастки занимались все лето, поэтому, несмотря на начало сезона и новую программу, уровень спортсменок достойный. И даже если сравнивать с выступлениями прошлого года, каждая девушка сейчас показывает результаты на порядок выше. Думаю, это хорошее начало сезона", - рассказала Валерия Орехова.

Лидеры турнира Анастасия Прокошева, Софья Мороз, а также команда ГБУ РК "СШОР №1" представят Республику Коми в финале всероссийского турнира "Надежды России", который пройдет в Перми в октябре этого года.

Комиинформ

  Ключевые слова: спорт, соревнования, дети, гимнастика
  Рубрика: Спорт
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