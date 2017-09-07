На Удоре осень встретили молдавским праздником Роада

VII районный праздник урожая "Роада" традиционно прошёл в поселке Чим.

В Чим съехались участники из десяти посёлков и деревень: Важгорта, Усогорска, Буткана, Междуреченска, Благоево, Разгорта, Глотово, Кослана, Ёртома, Солнечного, сообщает пресс-служба Миннаца Коми.

"Несмотря на ненастную холодную погоду, участники были наполнены позитивом и щедро делились хорошим настроением. Чимская ярмарка всегда привлекает яркими красками, красивым оформлением, добрыми улыбками, необыкновенной атмосферой. Здесь звучит музыка, проходят состязания и конкурсы, выступают самодеятельные артисты района. Гости ярмарки не перестают удивляться фантазии конкурсантов, которые оригинально и с юмором представляют продукцию своего подворья", - рассказали организаторы праздника.

Праздник Роада впервые прошел в Чиме семь лет назад. Тогда местный молдавский фольклорный коллектив "Поамэ" в честь своего пятилетия организовал для односельчан веселый праздник урожая, который так почитаем в Молдавии. Праздник пришёлся по душе не только жителям поселка, но и гостям из соседних поселений. Затем было принято решение придать ему статус районного и проводить ежегодно.

Как рассказали в отделе культуры администрации района, в Чиме половина поселения имеет молдавские корни, в каждой семье чтут традиции своих предков. На празднике урожая сохраняются традиции национальной кухни, привозятся молдавские вина и угощения. Приветствуются национальные костюмы. Звучат песни в исполнении вокальных коллективов района и непременно хозяев праздника - фольклорного молдавского коллектива "Поамэ" ("Виноград"), в репертуаре которого танцевально-песенные композиции, обрядовые традиции Молдавии.