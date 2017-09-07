Воркута проделала огромную работу по подготовке к зиме

Президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, член Общественной палаты РФ Игорь Шпектор, находившийся в Воркуте с рабочим визитом, провел большое совещание по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, подготовки города к отопительному сезону и ремонту Усинского водовода.

Как уточнили в администрации муниципалитета, в совещании приняли участие глава города Юрий Долгих, руководитель администрации муниципалитета Игорь Гурьев, его первые заместители Светлана Чичерина и Леонид Сметанин, специалисты управления городского хозяйства и благоустройства, руководители ресурсоснабжающих и ресурсогенерирующих предприятий, директора управляющих компаний, представители прокуратуры и контролирующих органов, депутаты горсовета и члены Общественного совета города.

В ходе диалога ресурсники и жилищники отчитались о ходе кампании по подготовке города к предстоящему осенне-зимнему периоду по своим предприятиям. Так, исполнительный директор ООО "Воркутинские ТЭЦ" Юрий Линчук отметил, что на ТЭЦ-1-2 и ЦВК за последний год проведена большая работа по ремонту и замене оборудования. Сегодня компания работает в штатном режиме, выполняя в соответствии с графиком запланированные текущие и капитальные ремонты, а также мероприятия, предписанные технической комиссией Минэнерго.

Руководство предприятия надеется, что 7 сентября на штабе СЗФО по энергетике Воркутинский энергоузел будет выведен из зоны повышенных рисков. Кроме того, компания намерена перевести ТЭЦ-2 на усинскую воду, что значительно снизит объем сбрасываемой воды в ООО "Водоканал". В Воркутинских ТЭЦ готовы к дополнительным финансовым затратам, при этом они не отразятся на тарифе для потребителя. Что касается перспектив, после перевода ЦВК и ТЭЦ-2 на газ, компания планирует вывести из эксплуатации ТЭЦ-1, но пока однозначного решения по данному вопросу нет. Нерешаемой проблемой предприятия остается низкая собираемость оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Аналогичная ситуация с неплатежами и в ООО "Водоканал" - сборы составляют чуть более 40 процентов от выставляемых счетов. Сейчас компания находится под внешним управлением в стадии оздоровления. Здесь также продолжаются подготовительные работы к осенне-зимнему периоду. В частности, ведутся работы на аварийном участке Усинского водовода на трубе диаметром 800. В целом по городу объемы сбыта холодной воды уменьшились в разы, и чтобы содержать водовод в рабочем состоянии, поднятая с реки вода сбрасывается на ландшафт в больших объемах, что усугубляет финансовое положение предприятия – нет возможности закупить электрокотельную на первый подъем, не обеспечиваются в полном объеме капитальные и текущие ремонты.

В МУП "СТС" также продолжаются ремонтные работы. На сегодняшний день выполнено 65 процентов от запланированных объемов. Ремонтная кампания несколько затянулась в связи с тем, что проводились ремонты на магистральных и квартальных сетях большого диаметра. По словам директора предприятия Павла Феоктистова, к 1 ноября все работы, в том числе на котельных мкр. Советского и пос. Заполярного, будут завершены.

Исполняющий обязанности начальника УГХиБ администрации города Юрий Слонис доложил о готовности жилищного фонда к зимнему периоду. По информации управляющих компаний, полностью подготовлены 696 многоквартирных домов из 844 эксплуатируемых в городе и поселках. В рамках проведения оценки готовности работает комиссия, в состав которой входят представители администрации города, жилищной инспекции, теплоснабжающей организации. На сегодняшний день проверена работа 11 УК из 14 существующих на территории муниципального образования. По итогам проверки составляются акты с указанием выявленных замечаний. Устранить их управляющие компании обязаны до 13 сентября. Серьезных недочетов в подготовке жилфонда пока не было выявлено. Кроме того, уже проверено 107 других объектов энергопотребления – учреждениям образования, здравоохранения и т.д. - им выданы паспорта готовности.

Игорь Шпектор рекомендовал ресурсникам не скрывать свои проблемы, а выходить с ними на республиканский уровень, напомнил специалистам управления городского хозяйства и благоустройства о необходимости отслеживания состояния вечной мерзлоты во избежание разрушения жилых домов и ответил на вопросы присутствующих депутатов и общественников.

"Я считаю, что Воркута сделала огромную работу по подготовке к зиме, - подвел итоги совещания Игорь Шпектор. – Верю, что у Водоканала есть будущее, а Воркута к середине сентября будет полностью готова к прохождению ОЗП, несмотря на массу проблем, которые сейчас существует в городе".