Родители предложили ввести в школах Коми уроки правил дорожного движения

7 сентября 2017 года, 9:00 |
Фото из архивов "Комиинформа"

Больше всего занятий на знание правил дорожного движения, уроков поведения на улице и профилактических бесед на эту тему проводится с дошкольниками и младшеклассниками. Но, как выясняется, уже в восьмом классе многие подростки забывают основы, которые им давали когда-то. Об этом 6 сентября на прямой линии в общественной приемной главы Коми рассказала член родительского комитета сыктывкарской школы №16 Светлана Гаврилова.

"Чтобы работа была системной и постоянной, мы считаем, в школах должен появиться отдельный курс правил дорожного движения. В начальных классах его можно включить в уроки окружающего мира, а для школьников постарше – в ОБЖ. Если же это будет отдельный предмет, то это будет более информативно", - высказалась она.

Председатель Общественной палаты Коми Галина Киселева отметила, что это спорный вопрос: "Введение новой дисциплины – это дополнительная образовательная нагрузка на детей. Не всем это может понравиться. Работа может быть внеклассной, - сказала она. – Но вопрос о том, как привить навык безопасного поведения на улицах города, нужно решать. И в первую очередь это ответственность взрослых, которые своим примером всегда должны демонстрировать именно такое поведение".

Елена Кабакова

  Ключевые слова: школа, ПДД, образование
  Рубрика: Общество
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