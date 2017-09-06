Виновником каждой третьей аварии с участием детей в Коми становится сам ребенок

В каждой третьей аварии с участием ребенка усматривается вина самих детей. Причем ранее этот показатель был ниже: дети были виноваты лишь в каждом пятом ДТП. Об этом на прямой линии в Общественной приемной главы Коми 6 сентября рассказал начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Коми Александр Некрасов.

"Большинство ДТП в Коми происходит в самых густонаселенных пунктах – Сыктывкаре и Ухте, - рассказал он. – В последние годы очень много было сделано для безопасности пешеходов: на переходах устанавливаются мигающие светофоры, улучшается освещение, для дорожной разметки используются новые материалы, у переходов появляются барьерные ограждения, чтобы направить потоки пешеходов, у светофоров есть табло обратного отсчета. Тем не менее чаще всего аварии случаются из-за того, что дети переходят дорогу в неположенном месте. Причем нередко вместе со взрослыми сопровождающими".

По словам представителя ГИБДД, за 2016 год в регионе в ДТП погибло четыре ребенка, но только с начала этого года – уже пятеро. Нередко виновниками становятся водители в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

"Необходимо сообщать в полицию о случаях, когда за руль садится нетрезвый человек. Ведь такие водители выпивают в компаниях, с коллегами, а потом заводят машины и выезжают на дороги. Такое поведение должно быть неприемлемо в обществе", - сказал А.Некрасов.

Также травмы в авариях часто получают дети, которых перевозили без применения специальных удерживающих средств: за восемь месяцев этого годы было выявлено более 3000 таких нарушений.

Увеличивается и число случаев, когда дети попадаю в ДТП управляя разными видами транспорта от мопеда до снегохода. И это родители делают детям такие подарки, а также позволяют садиться за руль без прав и средств специальной защиты.