В Прилузье обнаружили пиловочник, зараженный черным еловым усачом

6 сентября 2017 года, 21:20 | Прилузский
Фото macroid.ru

Россельхознадзор Коми запретил вывозить за пределы республики партию пиловочника хвойных пород, зараженных черным еловым усачом.

В конце августа сотрудник ведомства при досмотре партии пиловочника хвойных пород на территории Прилузского района, готовой к отправке за пределы Коми выявил карантинных насекомых.

В ходе осмотра и лабораторной экспертизы выяснилось, что древесина была заражена большим черным еловым усачом (Monochamus urussovi Fisch), малым черным еловым усачом (Monochamus sutor L.), черным сосновым усачом (Monochamus galloprovincualisOliv.). Насекомые включены в перечень карантинных объектов, утвержденный приказом Минсельхоза России от 15.12.2014.

Большого черного елового усача считают самым опасным вредителем деревьев хвойной породы. Во время дополнительного питания насекомые повреждают ветви кроны, которые из-за этого усыхают, а позже ослабевает и само дерево. Если усач заселился в дерево, то его непременно ожидает гибель. Самой уязвимой к воздействию жуков является пихта сибирская. Наибольшего ущерба древесине задают ходы личинок, из-за чего ухудшается товарность древесины. Вредители могут обитать не только в растущих деревьях, но и в уже заготовленной древесине.

Россельхознадзор Коми запретил вывоз зараженной лесопродукции в объеме 2000 куб. м. за пределы карантинной фитосанитарной зоны. Выдано предписание о принятии мер по ликвидации выявленных карантинных объектов.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: россельхознадзор коми, большой черный еловый усач
  Рубрика: Экология
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