В Коми только один пост весового контроля соответствует требованиям законодательства

6 сентября 2017 года, 20:40 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

В Коми не созданы условия для контроля за передвижением большегрузного транспорта. Об этом на рабочем совещании, посвященном обеспечению сохранности автомобильных дорог при их эксплуатации лесозаготовителями в Госсовете Коми, сообщил руководитель управления ГИБДД республики Андрей Перловас.

По его словам, единственный существующий пост весового контроля отвечает требованиям, предъявляемым к временным постам, а не стационарным.

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"К обустройству постов предъявляются очень высокие требования, - пояснил он. – Обязательно должны быть переходно-скоростные полосы, обеспечивающие плавное перестроение транспорта с полной массой и осевыми нагрузками. Допустимый уклон для площадки для взвешивания, на которой будут установлены датчики, составляет 1 мм на три метра. Это должна очень ровная площадка. Также обязательно наружное освещение и штрафстоянка для большегрузов, нарушивших разрешения".

При этом пост в Сыктывкаре, соответствующий правилам, расположен не очень удобно. Как только УГИБДД по Коми выставляет сотрудников, все лесовозы начинают двигаться в центр Сыктывкара, что составляет угрозу безопасности жителям столицы.

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А. Перловас также добавил, что еще одной проблемой является отсутствие штрафстоянок для большегрузов и грузовой эвакуатор. Такая стоянка также имеется только в Сыктывкаре, а единственный грузовой эвакуатор, который ведомство время от времени арендует, принадлежит ОАО "Монди СЛПК".

Особое внимание также необходимо уделить охране будущих постов весового контроля. В Вологодской области их расстреливают с охотничьего оружия, специально повреждают, чтобы сбить показания приборов.

К слову, в Коми вес рекордного большегруза составил почти 90 тонн.

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"Так называемая работа "под палкой" - это пережиток прошлого, - заявил докладчик. – Мы не в состоянии имеющимися людскими ресурсами контролировать современные автоперевозки, в том числе грузовые. Будущее - за автоматическими средства фиксации. Госавтоинспекция республики готова участвовать в надзоре за передвижением большегрузного транспорта, как только для этого будут обеспечены все условия".

Геня Джавршян

  Ключевые слова: транспорт, пост весового контроля, Госсовет, большегрузы
  Рубрика: Экономика
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