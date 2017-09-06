Сергей Гапликов поручил организовать качественное медобслуживание жителей труднодоступных населенных пунктов

6 сентября 2017 года, 20:05 | Усинск
Фото пресс-службы главы Коми

По итогам рабочей поездки в Усинский район Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил заместителю председателя Правительства региона Наталье Михальченковой проработать вопрос по организации качественного медицинского обслуживания жителей речных сёл Мутный Материк и Щельябож.

По информации пресс-службы главы Коми, вопрос оказания медицинской помощи усинцам, проживающим в труднодоступных сёлах района, прозвучал на встрече главы региона с местными жителями. В частности, сельчане обратились с просьбой восстановить полноценный режим работы бывших участковых больниц. С 1 января 2015 года учреждения были реорганизованы в амбулатории врача общей практики, которые оказывают трёхтысячному населению сёл Мутный Материк и Щельябож [с учетом прикрепленных населенных пунктов – прим.] первичную медико-санитарную помощь. Чтобы обратиться на прием к узкому специалисту, жителям необходимо несколько часов добираться до Усинска.

"Оптимизация проведена, а услуг надлежащего качества взамен населению так и не было предоставлено. Такие решения нужно пересматривать. Необходимо разработать и внедрить новые механизмы медицинского обслуживания во всех удалённых и труднодоступных населённых пунктах, как Мутный Материк. Чтобы независимо от количества населения – несколько тысяч жителей это или несколько человек, люди получали качественную услугу. Подготовьте мне системные предложения по максимальному удовлетворению потребностей жителей в медицинском обслуживании, в обязательном порядке предварительно обсудив их с населением", - поручил глава Республики Коми Сергей Гапликов.

"Мы этой задачей занимаемся. Разберемся в ситуации, примем меры и Вам доложим", - отметила заместитель председателя Правительства Республики Коми.

Руководитель региона поручил Наталье Михальченковой выехать вместе с министром здравоохранения региона Дмитрием Березиным, специалистами ведомства и экспертами в области организации здравоохранения в сёла Мутный Материк и Щельябож, чтобы на месте изучить проблему и обсудить с жителями варианты её решения.

Комиинформ

  Ключевые слова: медицина
  Рубрика: Общество
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