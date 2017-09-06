Оптимизация библиотечной сети в Воркуте пройдет с учетом сохранения качества услуг населению

Жители Воркуты обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта с просьбой помочь сохранить городские библиотеки, сообщает пресс-служба воркутинской администрации.

В заявлении сообщается, что, несмотря на многочисленные обращения граждан к главе Республики Коми, в министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми администрация города намерена реализовать план по закрытию библиотек, в том числе и детских. Активисты ОНФ обратились с данным вопросом к руководству региона и муниципалитета, чтобы мнение людей было учтено, а библиотеки сохранены.

Во время недавней рабочей поездки в Воркуту министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергея Емельянова и его первого заместителя Константина Баранова на встречах с руководителями муниципалитета и сотрудниками учреждений обращению горожан было уделено особое внимание.

Так, в настоящее время в Воркуте действует девять библиотек муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система", из них в черте города - пять библиотек, по одной в поселках Воргашор, Северном, Заполярном и Сивомаскинском. Согласно плану оптимизации отрасли планируется сократить количество библиотек, находящихся в черте города до трех, при этом будет закрыта только одна библиотека (филиал № 5, расположенный в Шахтерском районе) с организацией пункта книговыдачи с режимом работы три раза в неделю по три часа.

Детскую библиотеку (филиал № 2, расположенный в Шахтерском районе) планируется присоединить к Центральной детско-юношеской библиотеке, после чего объединенную библиотеку перевести в другое помещение центральной части города для обслуживания большего количества детей и молодежи. Однако в 2017 году осуществление данных мероприятий не планируется по причине отсутствия муниципальных помещений, отвечающих всем необходимым для размещения детской библиотеки требованиям.

Стоит отметить, планируемая оптимизация сети библиотек направлена на сохранение качества и количества предоставляемых услуг с учетом миграционных изменений численности жителей города, и будет осуществляться с учетом транспортной доступности и возможности альтернативной обеспеченности населения и детей услугами библиотечного обслуживания.