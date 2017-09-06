Глава Коми Сергей Гапликов провел рабочую встречу с сенатором Дмитрием Шатохиным. Как сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона, член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам доложил главе региона о результатах своей деятельности в верхней палате Федерального Собрания Российской Федерации и основных задачах на предстоящий год.

Сергей Гапликов и Дмитрий Шатохин обсудили, в частности, вопросы продвижения бюджетных решений и законодательных инициатив на федеральном уровне в интересах Республики Коми, работу с федеральными структурами и региональными министерствами.

"В прошлом году мы активно работали над бюджетом. При распределении средств нам удалось отстоять интересы субъектов, в том числе нашего региона. Так, по сравнению с 2016 годом финансирование программы "Доступная среда" в Республике Коми было увеличено на 12 миллионов, программы по обеспечению жильём детей-сирот – на 6 миллионов. Кроме того, финансирование региональной доплаты к пенсии в 2017 году составило около 35 миллионов рублей", - сообщил сенатор.

Дмитрий Шатохин также отметил, что принятое в прошлом году решение о повышении на 10% акцизов на алкоголь и табак позволило значительно увеличить доходы в бюджеты регионов. В настоящее время в Совете Федерации прорабатывается вопрос о перераспределении акцизных доходов между регионами не только с учётом объёмов производства спиртосодержащей продукции, но и её потребления.

"Необходимо стимулировать легальные продажи, чтобы потребитель получал качественную продукцию. Для этого надо принимать законодательные меры, которые позволят оградить наших граждан от нелегальных, недобросовестных производителей и различных незаконных проявлений в виде продажи суррогатов и из-под полы", - обратил внимание сенатора глава республики.

Дмитрий Шатохин проинформировал, что такая работа ведётся совместно с Минсельхозом республики. Внесены поправки в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", которыми введён запрет на розничную продажу спиртосодержащей пищевой продукции, в т. ч. дистанционным способом, а также на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции с использованием торговых автоматов.

"Мы также работаем над очень важными поправками в Лесной кодекс в части узаконивания лесных избушек. Был широкий резонанс. Мы с Ольгой Викторовной [председатель Комитета Госдумы России по регламенту и организации работы Государственной Думы Ольга Савастьянова – прим.] подготовили поправки в кодекс. В сентябре их предполагается рассмотреть", - заявил сенатор.

Глава Коми отметил особую важность решений, принимаемых на уровне Совета Федерации в ходе обсуждения бюджетной политики страны. Сергей Гапликов подчеркнул, что представителям республики в обеих палатах Федерального Собрания предстоит консолидировать усилия, чтобы совместно с министерствами и ведомствами республики максимально отстоять интересы региона.