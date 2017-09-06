В Коми пройдет фестиваль "Где рождается искусство"

Фестиваль "Где рождается искусство" 18 и 19 сентября в Воркуте соберет участников в Воркутинском музыкальном колледже и Городской детской музыкальной школе. В Сыктывкаре 20 сентября – в Коми республиканской филармонии и Колледже искусств Республики Коми.

Фестиваль организует Международный благотворительный фонд Юрия Розума при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, сообщает пресс-служба Минкульта Коми.

Целями и задачами фестиваля являются сохранение целостности системы детского художественного образования, выявление и поддержка одаренных детей, обмен опытом преподавателей и руководителей детских школ искусств, образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования.

В рамках фестиваля пройдут гала-концерты талантливых учащихся детских школ искусств и студентов средних специальных учебных заведений. Своим творчеством их поддержит делегация деятелей искусств и преподавателей столичных творческих вузов.

На фестивале талантливые ребята встретятся мастерами, которые поделятся секретами музыкального исполнительского мастерства.

Мастер-класс по фортепиано покажет руководитель благотворительного фонда Юрий Розум – пианист, народный артист России, лауреат международных конкурсов, солист Московской государственной академической филармонии, президент Международного благотворительного фонда Юрия Розума, академик РАЕН, Вице-президент Международного союза музыкальных деятелей, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных.

В области теоретических дисциплин мастер-класс проведет Надежда Зенкина, преподаватель по классу музыкальной теории, сольфеджио, элементарной теории музыки, оркестра младших классов, заведующая отделом музыкально-теоретических дисциплин, председатель предметно-цикловой комиссии музыкально-теоретических дисциплин Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных.

Получить эксклюзивный практический интенсив по вокальному мастерству участники фестиваля смогут у Леонида Бомштейна, лауреата I степени Международного конкурса "Musica classica", обладателя Гран-при Международного конкурса "Рождественская звезда", доцент кафедры сольного пения Российской академии музыки имени Гнесиных.

Продемонстрирует свой оригинальный метод обучения по совершенствованию практического мастерства Алексей Маевский – скрипач-виртуоз, лауреат Международного конкурса. Сегодня его имя известно почти на весь мир – он выступал в Америке, Германии, Франции, Японии, Норвегии, Швейцарии, Индонезии, странах СНГ и многих городах Российской Федерации. Алексей Маевский начал обучаться игре на скрипке с шести лет у своего отца, педагога по классу скрипки. За два года окончил семилетний курс Детской музыкальной школы, затем закончил Центральную музыкальную школу и аспирантуру при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, стажировался у профессора З. Н. Брона в Кёльне, Цюрихе, Мадриде

Фестивальная программа также включает в себя круглый стол, где участники поделятся своим опытом работы по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, приобщению к занятию искусством детей с ограниченными возможностями здоровья, выявлению и поддержке юных талантов.

В этом году фестиваль охватит Республику Коми, Ханты-Мансийск, Московскую область и Крым.

*** Юрий Розум – пианист, народный артист России, лауреат международных конкурсов, солист Московской Государственной филармонии, академик РАЕН, профессор и заведующий кафедрой фортепиано Российской Академии музыки им. Гнесиных. В 2005 году был создан Международный благотворительный фонд Юрия Розума.