Арестантки женской колонии в Микуни сели на скамью примирения

6 сентября 2017 года, 18:35 | Усть-Вымский
Фото: УФСИН Коми

Психологическая служба уголовно-исполнительной системы 2 сентября отметила юбилей – 25 лет со дня образования.

Накануне праздника сотрудникам психологической лаборатории женской исправительной колонии №31 в Микуни руководство подготовило сюрприз.

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Заместитель начальника колонии, подполковник внутренней службы Павел Соловьев подарил психологам "Скамью примирения". Новый арт-объект установили возле здания, где находится кабинет психологической помощи для осужденных.

Как рассказали "Комиинформу" в пресс-службе УФСИН по Коми, выполнена скамья в кованом стиле. "Грациозную конструкцию в черном цвете и в сочетании с натуральным деревом изготовил умелец из числа сотрудников колонии - инженер группы инженерно-технических средств охраны Александр Панасенков, - пояснили в ведомстве. - Колония помогла с материалами. На изготовление скамьи ушло несколько дней".

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Многие люди в городских парках, зонах отдыха могли не раз видеть саму идею "Скамьи примирения", выполненную в том или ином стиле. Для осужденных из ИК-31 "Скамья примирения" станет новой символикой в системе психологического регулирования межличностных отношений. Те люди, которые испытывают определенные трудности в общении, найдут в себе силы пойти на компромисс, решить спорные вопросы, а в это время двери психологической лаборатории ФКУ ИК-31 всегда будут открыты для оказания специализированной помощи.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: скамья, психологи, колония, женщины
  Рубрика: Право
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