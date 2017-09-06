Абоненты "Ростелекома" на Северо-Западе могут оплачивать услуги связи в соцсетях

В третьем квартале 2017 года у абонентов "Ростелекома" появилась возможность оплачивать услуги связи без комиссии через социальные сети "ВКонтакте" и "Facebook". Специальное приложение установлено в официальных группах "Ростелекома" на Северо-Западе. С помощью кнопки оплаты услуг в соцсетях абоненты компании могут вносить платежи за интернет, домашний телефон и "Интерактивное ТВ". Приложение разработано компанией CloudPayments.

Чтобы оплатить услуги связи в социальной сети "ВКонтакте", нужно зайти на страницу компании "Ростелеком", перейти в раздел "оплатить услуги" и заполнить поля в форме. Платеж можно осуществить по номеру телефона или лицевому счету. Далее во вкладке необходимо ввести данные своей банковской карты и нажать кнопку "пополнить счет". Можно подключить автоплатеж для ежемесячного пополнения лицевого счета. В социальной сети "Facebook" кнопка оплаты услуг действует аналогично.

Также у абонентов "Ростелекома" существует еще несколько способов оплаты услуг связи: в офисах продаж "Ростелекома", дистанционно с помощью Единого Личного кабинета (ЕЛК) или на официальном сайте компании в разделе "Оплата".

Все клиенты "Интерактивного ТВ" могут вносить платежи на свой лицевой счет прямо на экране телевизора с помощью ТВ-приставки и банковской карты Visa или MasterCard. Еще одним способом оплаты услуг связи компании являются банкоматы "Сбербанка", а также сайт "Сбербанк Онлайн". Оплатить телефон, интернет и "Интерактивное телевидение" можно с помощью любых других банков. Для этого достаточно воспользоваться системой интернет-банкинга, выбрать в перечне провайдеров "Ростелеком", указать тип услуги и внести нужную сумму. Моментальный прием платежей также осуществляются через электронные сервисы "QIWI кошелёк", "Единый кошелёк", "Яндекс.Деньги" и WebMoney, но в этом случае системой контрагента может взиматься комиссия. Оплатить услуги связи можно и в любом отделении "Почты России" или через платежные терминалы QIWI.

Дополнительную информацию об оплате, подключении услуг, тарифах и действующих акциях компании "Ростелеком" можно получить по бесплатному номеру 8-800-1000-800, а также на сайте Компании www.rt.ru