Дороги Прилузья разбивают лесозаготовители из Кирова

Лесозаготовители из Кировской области разбивают дороги Прилузского района. Об этом на рабочем совещании, посвященном обеспечению сохранности автомобильных дорог при их эксплуатации лесозаготовителями в Госсовете Коми, сообщил глава сельского поселения Ношуль Прилузского района Сергей Елдин.

Напомним, активисты и эксперты Общероссийского народного фронта в Коми в рамках проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" обратили внимание на проблему плохой дороги, соединяющей населенные пункты Верхолузье, Оньмесь, Велдоръя, Ваймес в Прилузском районе.

По словам С. Елдина, наиболее критическая ситуация сложилась на участках дорог "Ваймос-Верхолузье" и "Ваймос-Велдорья".

Из-за разбитых дорог и подтопления практически все лето жители Верхолузья, Оньмес и Велдорья были отрезаны от "большой земли".

"Поскольку лесовозы теперь не могут доехать до Велдорьи, они устроили себе перевалочный пункт - площадку для перегрузки прямо на проезжей части в 300 метрах от поселка Ваймос, - рассказал С. Елдин. – Самые проблемные лесозаготовители, которые не реагируют ни на какие увещевания, из Кировской области, а в частности, ООО "Ростлес". Они плюют на всех и прямым текстом нам говорят: "Нам все равно, мы сегодня здесь, а завтра – там".

По словам главы Ношуля, ни один надзорный орган не может на них повлиять.

Движение по дороге, которая находится в неудовлетворительном состоянии, не ограничили, так как по ней проходит школьный маршрут, который перевозит двух школьников и двух дошколят от Велдорьи до Ваймоса.