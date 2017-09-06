В Сыктывкаре начнет работу передвижной пункт вакцинации

6 сентября 2017 года, 17:05 |
Фото Антона Пархачёва

В рамках прививочной кампании против гриппа "Вакцинация-2017 в Республики Коми" будет организована уже традиционная форма работы по вакцинопрофилактике.

Таким образом, Минздрав Коми планирует повысить доступность вакцинопрофилактики и охватить большое количество населения в предэпидемический период.

В сентябре и октябре возле одного из крупнейших торговых центров республики – ТРЦ "Макси" - будет работать передвижной пункт вакцинации Центральной поликлиники Сыктывкара. Все желающие сделать прививку против гриппа могут пройти в специализированный автомобиль Республиканской станции переливания крови, в котором будет работать мобильный прививочный пункт. Выездная работа ориентирована на взрослое население. Для того чтобы сделать прививку от гриппа при себе обязательно нужно иметь паспорт и медицинский полис.

"Своевременная вакцинация от гриппа является лучшей мерой, обеспечивающей защиту от этого серьезного заболевания. Сделать прививку нужно как можно раньше – до наступления эпидемической ситуации. Торговые центры посещает большое количество людей, мы надеемся, что граждане, у которых не хватает времени сделать прививку в будние дни, смогут в удобное время пройти эту важную процедуру. Также перед началом сезона заболеваемости обязательно сводите в прививочный кабинет вашей поликлиники на прививку своих детей", - отметил министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин.

Автомобиль со специалистами будет работать 9, 10, 16, 17, 23, 24 и 30 сентября, а также 1 октября. Время работы бригады – с 10.30 до 16.30 часов. Пункт вакцинации будет расположен на парковке ТРЦ "Макси" по схеме (в приложении).

График работы передвижного пункта вакцинации с возможными изменениями будет доступен на сайте Министерства здравоохранения Республики Коми и в группе министерства в социальных сетях – "Вконтаке","Facebook" и "Twitter".

Комиинформ

  Ключевые слова: вакцинация
  Рубрика: Общество
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