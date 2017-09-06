На Удоре благоустроили территорию детского сада "Аленка"

В рамках республиканской программы "Народный бюджет" завершена реализация проекта "Наш чудесный двор" - благоустройство территории детского сада "Аленка". Об этом "Комиинформу" сообщили в администрации муниципалитета.

Проект предусматривал установку уличного освещения на территории детского сада, оборудование теневых навесов на каждой групповой площадке для защиты детей от солнца и осадков.

На реализацию проекта выделены средства в размере 333,334 тысячи рублей. Руководитель администрации Николай Жилин, начальник Управления образования Ирина Камбурова и глава СП "Усогорск" Борис Немчинов поздравили с событием заведующего детского сада, воспитателей и детей, выразили слова благодарности за проделанную работу и вклад в развитие муниципального образования.

*** Проект "Народный бюджет" был инициирован главой Коми Сергеем Гапликовым в прошлом году. Все проекты, реализуемые в рамках "Народного бюджета", имеют социальную направленность. В процесс обсуждения народных бюджетов для их отбора и реализации активно вовлечены граждане. Реализация проектов осуществляется за счет средств регионального бюджета при софинансировании со стороны муниципалитета.