Работникам ЛУКОЙЛ-Коми вручили награды к профессиональному празднику
Торжественные собрания в канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности в ЛУКОЙЛ-Коми проводятся ежегодно. Каждый раз в актовом зале собираются нефтяники, их коллеги из подрядных организаций, представители правительства республики и муниципальной администрации.
В мероприятии приняли участие находившийся в Усинске с рабочим визитом глава Республики Коми Сергей Гапликов и руководитель администрации городского округа "Усинск" Станислав Хахалкин. Глава региона отметил большой вклад нефтегазовых предприятий, в частности компании ЛУКОЙЛ-Коми в развитие экономики и решение вопросов социального развития, поблагодарил за поддержку общественных инициатив.
"Хочу сказать огромное спасибо всем работникам нефтегазовой промышленности, тем, кто сегодня здесь в зале и тем, кто сейчас на трудовом посту, спасибо за ваш труд, за ваш вклад", - сказал Сергей Гапликов и пожелал здоровья, счастья, благополучия и успехов всем усинцам.
"В этот день мы подводим итоги проведенной работы. И нам есть чем гордиться. В этом году мы закончили строительство такого крупного объекта, как установка подготовки нефти "Восточный Ламбейшор", завершили реконструкцию Усинского ГПЗ, вывели на рабочий режим водоподготовительную установку ВПУ-700 и продолжаем расширение парогенерирующих мощностей на Яреге. Большие перспективы открывают Усинское, Восточно-Ламбейшорское, Ярегское месторождения, ряд промыслов в Ненецком автономном округе. Мы движемся вперед",– подчеркнул вице-президент Компании "ЛУКОЙЛ", генеральный директор ЛУКОЙЛ-Коми Александр Лейфрид в своем поздравлении.
Глава республики вместе с руководителем предприятия вручили девять наград федерального и регионального уровней. Еще 33 нефтяника удостоены корпоративных наград ПАО "ЛУКОЙЛ" и ООО "ЛУКОЙЛ-Коми".
"Очень приятно, что мой труд отметили на столь высоком уровне. Секрет успеха прост: нужно любить свое дело и добросовестно выполнять свою работу", – поделился один из награжденных, оператор по добыче нефти и газа Александр Бакин.
*** Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации награждены
Тропин Владимир Викторович – ведущий технолог ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз;
Лобаев Юрий Николаевич – оператор по добыче нефти и газа Нефтешахтного управления "Яреганефть";
Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации объявлена
Рябову Алексею Владимировичу – заместителю генерального директора по производству ЛУКОЙЛ-Коми;
Озуну Игорю Алексеевичу – главному маркшейдеру – начальнику Управления маркшейдерско-геодезических работ ЛУКОЙЛ-Коми;
Бычкову Николаю Павловичу – электрогазосварщику ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз;
Бакину Александру Геннадиевичу – оператору по добыче нефти и газа ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз;
Куприянову Алексею Владимировичу – начальнику Управления №1 Агентства "ЛУКОМ-А-Север";
Звание "Почетный нефтяник" министерства энергетики Российской Федерации присвоено
Кукушкину Андрею Рудольфовичу – мастеру по добыче нефти, газа и конденсата ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз;
Почетной грамотой Республики Коми награжден
Симонов Владимир Михайлович – оператор по добыче нефти и газа ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз.
Комиинформ
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