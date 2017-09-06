Работникам ЛУКОЙЛ-Коми вручили награды к профессиональному празднику

Торжественные собрания в канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности в ЛУКОЙЛ-Коми проводятся ежегодно. Каждый раз в актовом зале собираются нефтяники, их коллеги из подрядных организаций, представители правительства республики и муниципальной администрации.

В мероприятии приняли участие находившийся в Усинске с рабочим визитом глава Республики Коми Сергей Гапликов и руководитель администрации городского округа "Усинск" Станислав Хахалкин. Глава региона отметил большой вклад нефтегазовых предприятий, в частности компании ЛУКОЙЛ-Коми в развитие экономики и решение вопросов социального развития, поблагодарил за поддержку общественных инициатив.

"Хочу сказать огромное спасибо всем работникам нефтегазовой промышленности, тем, кто сегодня здесь в зале и тем, кто сейчас на трудовом посту, спасибо за ваш труд, за ваш вклад", - сказал Сергей Гапликов и пожелал здоровья, счастья, благополучия и успехов всем усинцам.

"В этот день мы подводим итоги проведенной работы. И нам есть чем гордиться. В этом году мы закончили строительство такого крупного объекта, как установка подготовки нефти "Восточный Ламбейшор", завершили реконструкцию Усинского ГПЗ, вывели на рабочий режим водоподготовительную установку ВПУ-700 и продолжаем расширение парогенерирующих мощностей на Яреге. Большие перспективы открывают Усинское, Восточно-Ламбейшорское, Ярегское месторождения, ряд промыслов в Ненецком автономном округе. Мы движемся вперед",– подчеркнул вице-президент Компании "ЛУКОЙЛ", генеральный директор ЛУКОЙЛ-Коми Александр Лейфрид в своем поздравлении.

Глава республики вместе с руководителем предприятия вручили девять наград федерального и регионального уровней. Еще 33 нефтяника удостоены корпоративных наград ПАО "ЛУКОЙЛ" и ООО "ЛУКОЙЛ-Коми".

"Очень приятно, что мой труд отметили на столь высоком уровне. Секрет успеха прост: нужно любить свое дело и добросовестно выполнять свою работу", – поделился один из награжденных, оператор по добыче нефти и газа Александр Бакин.

*** Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации награждены

Тропин Владимир Викторович – ведущий технолог ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз;

Лобаев Юрий Николаевич – оператор по добыче нефти и газа Нефтешахтного управления "Яреганефть";

Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации объявлена

Рябову Алексею Владимировичу – заместителю генерального директора по производству ЛУКОЙЛ-Коми;

Озуну Игорю Алексеевичу – главному маркшейдеру – начальнику Управления маркшейдерско-геодезических работ ЛУКОЙЛ-Коми;

Бычкову Николаю Павловичу – электрогазосварщику ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз;

Бакину Александру Геннадиевичу – оператору по добыче нефти и газа ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз;

Куприянову Алексею Владимировичу – начальнику Управления №1 Агентства "ЛУКОМ-А-Север";

Звание "Почетный нефтяник" министерства энергетики Российской Федерации присвоено

Кукушкину Андрею Рудольфовичу – мастеру по добыче нефти, газа и конденсата ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз;

Почетной грамотой Республики Коми награжден

Симонов Владимир Михайлович – оператор по добыче нефти и газа ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз.