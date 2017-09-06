Спасатели Коми достали из колодца собаку

Спасатели Сыктывкарского поисково-спасательного отряда МЧС 5 сентября выехали на помощь животному.

Как сообщили "Комиинформу" в ведомстве, в 16.45 обеспокоенные хозяева дозвонились в службу спасения и сообщили, что их собака упала в канализационный колодец. Инцидент случился по улице Молодежная, 5 в эжвинском местечке Строитель.

Через полчаса спасатели МЧС достали испуганное животное на поверхность. По всей вероятности, колодец не был закрыт люком.

Спасателям часто приходится выезжать на помощь животным, сотрудники МЧС никогда не отказывают хозяевам.