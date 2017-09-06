Тхэквондисты Коми поборются за медали на X открытых Всероссийских юношеских Играх боевых искусств

Тхэквондисты Николай Карпов, Роман Гарафутдинов (МУ ДО "Дворец творчества детей и молодежи" Воркуты) и Дарья Жудикова (Детско-юношеская спортивная школа №5 Сыктывкара) представят Республику Коми на юбилейных X открытых Всероссийских юношеских Играх боевых искусств в Анапе, сообщает пресс-служба Минспорта РК.



Как сообщил старший тренер сборной Коми по тхэквондо ИТФ Максим Старцев, состязания стартовали 4 сентября в оздоровительном комплексе "Витязь" (г. Анапа).

В них участвуют более 5000 спортсменов со всей России. На Играх разыгрываются 700 комплектов наград в 21 виде спорта: рукопашный бой, вьет-во-дао, сито-рю, сумо, тайский бокс, капоэйра, тхэквондо ИТФ и ГТФ, кендо, джиу- джитсу, кикбоксинг, айкидо, ушу, спортивная борьба, мас-рестлинг, самбо, борьба на поясах, комплексное единоборство, карате, армейский рукопашный бой, киокусинкай.



"Наши тхэквондисты выступят по программам "Личный туль" и "Спарринг" в возрастной категории 14-17 лет. Соревнования по этим видам назначены на 8,9 и 10 сентября. Сегодня спортсмены только вылетели на соревнования. Во Всероссийских играх боевых искусств мы участвуем с 2010 года и не раз становились призерами. Конечно, я надеюсь на успешное выступление наших тхэквондистов, тем более, это первые состязания в сезоне. Хороший старт всегда дает позитивный настрой на весь сезон", - подчеркнул Максим Старцев.