Виктор Попов высказал свое отношение к тюремному сроку в ходе прений

Осужденный на длительный срок экс-глава Княжпогостского района Виктор Попов связывает свой тюремный срок с "делом Гайзера". Признанный виновным во взятке и превышении должностных полномочий чиновник успел высказать основные позиции в ходе прений 6 сентября. После этого ему стало плохо.

Как сообщил в ходе слушаний В.Попов, он полностью поддерживает позиции адвокатов, свою апелляционную жалобу и готов дополнить ее некоторыми аргументами.

Перед тем, как начать выступление В.Попову пришлось успокоиться, так как на глаза навернулись слезы.

По мнению бывшего чиновника, два уголовных дела были направлены на то, чтобы снять его с должности. Подтверждающих материалов о том, что Попов брал взятки, найдено не было, поэтому, по мнению осужденного, "началось давление на свидетелей".

"За 40 лет работы я не получил ни одного взыскания, не проходил ни по одному административному делу. Я соблюдал закон и заставлял его соблюдать своих подчиненных. За что меня тогда арестовали, я не понял. Зато свидетель Юрий Сборнов, который был неоднократно судим за мошенничество и хищения, оказался на свободе", - сказал в суде В.Попов.

После того, как сам Попов вышел из СИЗО по подписке о невыезде, его "похитили" в Сыктывкаре и угрожали. В.Попов связывает свой тюремный срок с "делом Гайзера", на которого собирают показания свидетелей.

После этих перипетий экс-глава Княжпогостского района оказался в сыктывкарском кардиодиспансере. В.Попов утверждает, что не заключал никаких контрактов, которые ему "вменяют", и не понимает, какие должностные полномочия он превысил.

По мнению В.Попова, суд в приговоре ссылался на противоречивые показания свидетелей.

Адвокат Валерий Сажин, в свою очередь, заявил в суде, что поддерживает доводы защитников и самого В.Попова. С приговором Княжпогостского районного суда он не согласен, считает его незаконным и необоснованным.

Ни в ходе предварительного расследования, ни в ходе судебного разбирательства вина Попова не доказана, заявил защитник. В основу обвинения в якобы полученной взятке легли показания свидетелей, к которым необходимо относиться критически. Они противоречат фактическим обстоятельствам дела, подчеркнул В.Сажин.

В самих действиях Попова отсутствовал умысел, а также правовые последствия в виде ущерба. "Я прошу удовлетворить апелляционные жалобы и оправдать Попова", - заключил адвокат.

Напомним, гособвинение и еще три адвоката В.Попова высказали свои позиции в июне 2017 года.