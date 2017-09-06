Минстрой Коми пригрозил лесникам закрыть дороги в Прилузском и Усть-Куломском районе

Минстрой Коми пригрозил недобросовестным лесозаготовителям, которые не соблюдают весовых ограничений на дороге, закрыть трассы в Прилузском и Усть-Куломском районе. Проблемы сохранности автодорог при эксплуатации лесозаготовителями обсудили сегодня в комитете Госсовета Коми по бюджету, налогам и экономической политике под председательством Степана Чуракова.

Заместитель министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми Эдуард Слабиков пояснил, что речь о закрытии дорог идет в связи с невозможностью обеспечить безопасность дорожного движения на этих направлениях.

По его словам, в Коми 1 764 км грунтовых дорог, из них 874 км используются для вывоза древесины и при этом не соответствуют нормативных требованиям. По результатам обследований 104 моста находятся в неудовлетворительном состоянии, 64 из них используются для вывозки древесины. На 26-ти введено временное ограничение.

"В феврале 2016 года в результате несанкционированного проезда по наплавному мосту через реку Вычегда у села Усть-Нем Усть-Куломского района были разрушены элементы конструкции моста, что привело к ограничению проезда транспорта, - рассказал Э. Слабиков. – В 2015 году в результате несанкционированного проезда по наплавному мосту через Вычегду в районе села Вольдино Усть-Куломского района также произошла деформация корпуса наплавного моста. Первоначально грузоподъемность моста составляла 30 тонн, сейчас же – не более десяти. Движение грузового транспорта по данному направлению уже невозможно, но оно все равно продолжается".

Замминистра отметил, что несмотря то, что лесозаготовители оформляют спецразрешения на перевозку крупногабаритных грузом по дорогам республики, по факту нагруженные до отказа лесовозы превышаеют введенные ограничения.

"Перевозчики, зная об ограничениях, не предпринимают никаких мер по снижению грузоподъемности и габаритов транспортных средств, - заметил он. - В итоге по дорогам у нас двигаются целые паровозы длиной до 24 метров и массой более 60 тонн. Дороги приходят в аварийное состояние, но водителей наказать мы никак не можем. Максимум, что им грозит – это штраф в размере 500 рублей за проезд под знак".

В связи со сложившейся ситуацией в Коми, где один пункт весового контроля уже имеется, будут открыты еще пять – три в Сыктывкаре и по одному в Ухте и Усинске. Всего на организацию пунктов весового контроля потребуется около 600 миллионов рублей из республиканского бюджета.

Замминистра также озвучил ряд предложений для решения этого наболевшего вопроса.

"Мы предлагаем Минпрому Коми при предоставлении лесных участков согласовывать с лесопользователями транспортные схемы вывозки древесины, - сообщил он. – Кроме того, договоры должны предусматривать компенсацию за эксплуатацию дорог. Единственная организация, которая исполняет все требования - это "Газпром". Мы ни разу не испытывали с ними проблем во время строительства газопроводов. При строительстве ветки "Бованенково-Ухта" республика получила компенсацию около 9 млрд. рублей, 700 млн. рублей будет получено за эксплуатацию дорог при строительстве ветки "Ухта-Торжок". Еще около 100 млн. рублей получат муниципалитеты, по которым проходит движение техники при строительстве газопровода. Что касается вас, лесозаготовителей, то либо стройте свои дороги, что мы тоже поддерживаем, либо закладывайте компенсацию в своих бюджетах".

Э.Слабиков также добавил, что лесной отрасли необходимо рассмотреть возможность возрождения речного транспорта и сплава древесины.

Руководитель "Управления автомобильных дорог Республики Коми" Валерий Пронин добавил, что недавно в Койгородском районе лесовоз весом под 60 тонн проехал под ограничительный знак "7 тонн на ось" и продавил два моста.

"Хорошо, что там есть лесная дорога "Монди СЛПК" протяженностью 18,4 км, по которой пошло движение транспорта, - рассказал он. – Но мы на этой дороге обеспечить безопасное движение не можем. На этом участке необходимо установить 84 знака и 420 метров барьерных ограждений, однако деньги на дорогу "Монди СЛПК" мы не имеем права тратить, это будет нецелевое расходование средства, но безопасность движения при этом обеспечить обязаны. К слову, руководитель предприятия-виновника даже не появился на обследовании дороги. Готовятся материалы в суд, но сколько он будет длиться и когда мы получим компенсацию? Руководители ответственные есть, но много у нас и безответственных руководителей. Пока мы не разберемся со своими предпринимателями и предприятиями, никакие пункты весового контроля нам не помогут. В конце концов, Минстрой Коми будет вынужден просто закрыть некоторые направления дорог".