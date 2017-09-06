Спикер Госсовета Коми улучшила положение в рейтинге "Медиалогии" на 15 позиций

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за август 2017-го года.

Спикер Госсовета Коми улучшила положение в рейтинге на 15 позиций. Сейчас среди глав законодательных органов субъектов РФ Надежда Дорофеева занимает 49 место.

Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в августе стали Магомед Даудов (Чеченская Республика), Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург) и Фарид Мухаметшин (Республика Татарстан).

Медиарейтинг построен по специальному МедиаИндексу "Медиалогии". Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 42 100 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

МедиаИндекс, поясняют эксперты, это показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше его значение, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее её имидж, создаваемый СМИ.

Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.

*** "Медиалогия" - независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени. "Медиалогия" решает задачи мониторинга и анализа СМИ, позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций.