Спикер Госсовета Коми улучшила положение в рейтинге "Медиалогии" на 15 позиций

6 сентября 2017 года, 14:50 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за август 2017-го года.

Спикер Госсовета Коми улучшила положение в рейтинге на 15 позиций. Сейчас среди глав законодательных органов субъектов РФ Надежда Дорофеева занимает 49 место.

Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в августе стали Магомед Даудов (Чеченская Республика), Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург) и Фарид Мухаметшин (Республика Татарстан).

Медиарейтинг построен по специальному МедиаИндексу "Медиалогии". Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 42 100 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

МедиаИндекс, поясняют эксперты, это показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше его значение, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее её имидж, создаваемый СМИ.

Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.

*** "Медиалогия" - независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени. "Медиалогия" решает задачи мониторинга и анализа СМИ, позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: статистика, СМИ, рейтинг, коми, Дорофеева, Госсовет
  Персоны: Дорофеева Надежда Борисовна
  Рубрика: Политика
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

23:47 05.09.2017
Глава Коми провел рабочую встречу с председателем Комитета Думы России по транспорту и строительству
19:57 05.09.2017
В Ухте пополнился автопарк "Спецавтодора"
17:45 05.09.2017
В Коми за полгода 233 тысячи пассажиров воспользовались услугами авиаперевозчиков


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео


Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Настя. Детский церебральный паралич. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
Христина. Нуждаюсь в кресле для купания. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

2 сентября

В этот день в 1945 году окончилась Вторая мировая война.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео