Видео ДТП с участием нетрезвого водителя на трассе "Вятка"

6 сентября 2017 года, 14:29 | Прилузский

"Комиинформ" публикует видео ДТП с участием нетрезвого водителя на трассе "Вятка". Автомобильная авария произошла на автодороге Чебоксары-Сыктывкар в Прилузском районе в 9.50.

Водитель 1965 г.р Toyota RAV 4, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался со стороны Сыктывкара в направлении Кирова.

На 578 км он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной Volkswagen Touareg под управлением мужчины 1968 г.р.

В результате аварии пострадала пассажирка автомобиля Volkswagen. 40-летняя женщина получила травмы головы и позвоночника. В момент ДТП находилась на переднем сиденье. Пострадавшая была госпитализирована.

ГИБДД Коми в очередной раз обращается к автовладельцам с просьбой не садиться за руль в состоянии опьянения. "Проявляйте благоразумие, не рискуйте своей жизнью и жизнью окружающих людей", - призывают в ГИБДД.

Госавтоинспекция также обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, и сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии на телефоны дежурной части полиции по месту жительства или 02 для принятия мер к задержанию правонарушителя.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: транспорт, коми, ДТП, дороги, видео
  Рубрика: Происшествия
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