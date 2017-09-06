"Комиинформ" публикует видео ДТП с участием нетрезвого водителя на трассе "Вятка". Автомобильная авария произошла на автодороге Чебоксары-Сыктывкар в Прилузском районе в 9.50.

Водитель 1965 г.р Toyota RAV 4, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался со стороны Сыктывкара в направлении Кирова.

На 578 км он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной Volkswagen Touareg под управлением мужчины 1968 г.р.

В результате аварии пострадала пассажирка автомобиля Volkswagen. 40-летняя женщина получила травмы головы и позвоночника. В момент ДТП находилась на переднем сиденье. Пострадавшая была госпитализирована.

ГИБДД Коми в очередной раз обращается к автовладельцам с просьбой не садиться за руль в состоянии опьянения. "Проявляйте благоразумие, не рискуйте своей жизнью и жизнью окружающих людей", - призывают в ГИБДД.

Госавтоинспекция также обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, и сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии на телефоны дежурной части полиции по месту жительства или 02 для принятия мер к задержанию правонарушителя.