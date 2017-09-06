Федеральный ОНФ предлагает ужесточить ответственность за сокрытие лесных пожаров

В ходе Межрегиональной экологической конференции Общероссийского народного фронта в Сибири и на Дальнем Востоке озвучено комплексное предложение по защите лесов от "черных лесорубов" и недобросовестных лесопользователей.

Как сообщает пресс-служба ОНФ со ссылкой на координатора региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергея Апановича, большой проблемой практически всех российских лесов являются необоснованные санитарные рубки, которые сопровождаются так называемыми "низовыми" лесными пожарами.

С начала пожароопасного сезона по настоящее время на территории Иркутской области было зарегистрировано уже более 1 тыс. лесных пожаров на площади около 300 тыс. га. Высокая горимость в лесах Иркутской области обусловлена рядом причин, основной из которых является материальная заинтересованность отдельного круга лиц.

"Недобросовестные лесопользователи и работники лесного хозяйства стремятся при помощи пожаров утаить многочисленные нарушения при проведении санитарных рубок (отсутствие уборки от порубочных остатков, рубка деревьев, не подходящих под правила санитарных рубок), а также скрыть следы незаконных рубок на подведомственной территории", - отметил Апанович.

По его словам, после того, как в 2016 г. на территории Иркутского лесничества был веден мораторий на проведение санитарных рубок, площадь пожаров на территории лесничества снизилась в 30 раз, а ущерб снизился в 50 раз по сравнению с предыдущим годом.

"Хотел бы отметить, что, благодаря нашим действиям, налоговые поступления в бюджет региона от предприятий лесопромышленного комплекса составили 3,2 млрд руб., что в 1,6 раза больше, чем за первый квартал 2016 г. Это стало возможно в рамках исполнения закона Иркутской области "Об организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области", который был разработан и затем принят по итогам конференции ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, прошедшей в Иркутске в феврале 2016 г.", - сообщил представитель ОНФ.

Он отметил, что есть возможность еще больше снизить ущерб от необоснованных санитарных рубок, что, в том числе, повысит доход в бюджет от лесопромышленного комплекса.

"Мы считаем, что сейчас необходимо возложить ответственность за роспуск лесных пожаров на руководителей лесхозов, а не на лесничества, при этом необходимо ужесточить ответственность государственных лесных инспекторов за сокрытие и необъективную оценку выявляемых нарушений в сфере лесопользования и лесных пожаров, а также ответственность для юридических лиц и граждан, осуществляющих использование лесов", - заявил он.

Апанович добавил, что контроль со стороны надзорных органов, налоговой службы и таможни за рубками, перевозкой и экспортом древесины находится на низком уровне.

"Мы предлагаем организовать контроль за оборотом древесины через создание единых терминалов, которые позволят осуществлять прозрачный учет заготовки и переработки, отгрузки круглого леса. Это также поможет контролировать происхождение лесоматериалов, даст возможность для формирования единой электронной базы, а также существенно активизирует вопросы организации отгрузки древесины в вагоны для экспортеров леса, улучшит таможенный контроль и оформление бумаг для получения разрешительных документов для экспорта".

Также в ходе выступления он выступил с предложением законодательно закрепить реализацию круглого леса, пиломатериалов по безналичному рассчету. В том числе Апанович призвал переподчинить государственный лесной и пожарный надзор непосредственно правительству Иркутской области.