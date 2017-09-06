Перед Кубком России сыктывкарская "НИКА" сыграет на турнире памяти Кирилла Литвинова

6 сентября 2017 года, 13:55 |
Фото БК "НИКА"

Сыктывкарская баскетбольная "НИКА" отправилась в Иваново, где в эти дни проходит турнир памяти тренера Кирилла Литвинова.

В рамках соревнований сыктывкарки сразятся с "Вологдой-Чевакатой" (7 сентября), "Динамо-2" Курск (8 сентября) и "Динамо-2" Иваново (9 сентября).

Отметим, что "Вологда-Чеваката" и "Динамо-2" в этом сезоне будут выступать в Суперлиге-2, при этом "Чеваката" считается фаворитом дивизиона, хоть и потеряла ряд игроков после прощания с Премьер-лигой по финансовым причинам. Курское же "Динамо-2" - один из соперников "НИКИ" в Суперлиге-1.

Помимо этого, в турнире участвует "Спартак" (Ногинск), выступающий в Премьер-лиге, но подмосковная команда играет только в первые три дня соревнований ("НИКА" в заключительные дни).

Турнир рассматривается тренерским штабом и руководством "НИКИ" как подготовка к кубку России, первый этап которого для сыктывкарок стартует в том же Иваново уже 13 сентября. Напомним, соперницами "НИКИ" станут "Клуб любителей баскетбола" (Кострома), "Спартак" (Санкт-Петербург) и "Динамо-2" (Иваново).

По индивидуальной программе к кубковым встречам готовится Яна Паневина, которая прибудет в Иваново 12 сентября, накануне первого этапа второго по значимости турнира в отечественном женском баскетболе.

Комиинформ

  Ключевые слова: баскетбол
  Рубрика: Спорт
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