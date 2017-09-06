В Сыктывкаре задержаны подозреваемые в разбойном нападении на 19-летнего парня

В Сыктывкаре по факту разбойного нападения на 19-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

По данным Следственного управления Следственного комитета по Коми, около 23 часов 4 сентября на 19-летнего юношу, который шел по улице Интернациональной, напали четверо злоумышленников, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Парень попытался убежать от них, но нападавшие догнали его и на проезжей части перекрестка с улицей Красных партизан жестоко избили, похитив у него кожаную куртку стоимостью не менее 5 тысяч рублей. Преступными действиями потерпевшему были причинены телесные повреждения в виде перелома лобной кости, черепно-мозговой травмы, а также материальный ущерб.

"Активную гражданскую позицию по пресечению преступления проявили автомобилисты, ставшие очевидцами произошедшего. Увидев останавливающиеся машины, злоумышленники разбежались. Свидетели вызвали бригаду скорой медицинской помощи и полицию", - отметили в СУСКе.

Трое подозреваемых, которыми оказались местные жители 2000, 2001 и 1998 годов рождения, были задержаны сотрудниками уголовного розыска полиции в городе по "горячим следам". Четвертый фигурант 1999 года рождения попытался скрыться в Корткеросском районе, где и был задержан.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении фигурантов мер пресечения. По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, получение и закрепление доказательственной базы.

Следственное управление просит водителей автомобилей, оснащенных видеорегистраторами, которые проезжали в момент совершения преступления в указанном районе, передать в распоряжение правоохранительных органов видеозаписи. Телефоны следственного отдела: 8(8212) 44-54-24, 24-95-34.