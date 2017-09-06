День открытых дверей в Центре коми культуры Сыктывкара: загадки, танцевальный флешмоб и игры в кости

Ежегодно 6 сентября Центр коми культуры Сыктывкара проводит день открытых дверей. Так он отмечает день своего создания. В этом году учреждению исполнилось 16 лет.

На праздник пришли больше 20 человек. Большинство – студенты первого курса Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени И.Куратова.

Сотрудники центра рассказали, что учреждение создано для сохранения и развития коми культуры, традиций, языка. Так, например, им удалось восстановить традиционный свадебный обряд коми, который в последние годы пользуется особой популярностью. Кроме того, центр помогает сыктывкарским землячествам представителей разных муниципалитетов республики поддерживать связь с малой родиной.

В центре проводятся фестивали современной коми песни: молодые участники исполняют этнофолк, рок и рэп на коми языке. По два-три раза в месяц проводятся творческие вечера с известными композиторами, писателями, поэтами, организуются встречи с общественными деятелями, проводятся игры КВН на коми языке, для посетителей готовятся экспозиции на различную тематику.

После небольшого экскурса в историю центра, собравшихся научили различным приветствиям на коми языке. Затем их научили играть в шег – это игра в кости, в которой используются овечьи лодыжки. Кстати, в центре проводятся турниры по этой старинной интересной настольной игре.

Затем собравшимся загадали коми загадки, разгадывать которые оказалось непросто – многие из них связаны с лесом, охотой, бытом коми народа. Но при помощи подсказок от ведущих, все они были разгаданы.

Завершил встречу музыкальный флешмоб: ведущая пела песню, а участники дня открытых дверей в определенный момент повторяли выученные танцевальные движения.

После праздника все желающие могли примерить национальные коми костюмы и сфотографироваться в них.