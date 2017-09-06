Двое жителей Троицко-Печорского района обвиняются в нападении на полицейских и угоне патрульной машины

Прокурор Троицко-Печорского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей поселка Нижняя Омра. Органом предварительного расследования молодые люди 28 и 32 лет обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон) и ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

По версии следствия, в ночное время 4 июня 2017 года в дежурную часть районного отдела полиции поступило сообщение, что водитель и пассажиры отъезжающей от кафе "Турист" автомашины ВАЗ-2110 находятся в состоянии алкогольного опьянения.

По сигналу выехали сотрудники ГИБДД, которые остановили автомашину на улице Советской поселка Троицко-Печорск. Удостоверившись в том, что находившиеся в салоне машины трое молодых людей действительно сильно пьяны, сотрудники ГИБДД предложили водителю пройти в служебный автомобиль для составления административного протокола. Данная перспектива не устроила компанию. Два приятеля вышли из машины, стали угрожать патрульным и попытались применить к ним физическую силу. Одного из нападавших остановил предупредительные выстрелы из табельного оружия, а второй в это время совершил угон машины ГИБДД. Догнать правонарушителя удалось на автомашине местного жителя, предложившего сотрудникам полиции свою помощь.

Вину в инкриминируемых деяниях жители Нижней Омры не признали. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Троицко-Печорский районный суд.