В Коми продолжается реализация народных проектов

6 сентября 2017 года, 12:10 |

В Республике Коми продолжается реализация народных проектов.

По состоянию на 1 сентября, местные власти совместно с жителями реализовали 51 народный проект из 144 прошедших отбор в 2017 году в трёх городских округах и тринадцати муниципальных районах. Из них девять проектов - в сфере культуры, столько же - в сфере образования, по восемь - в сфере физкультуры и спорта и в сфере занятости населения, семь - в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми, шесть - в сфере благоустройства; три проекта - в сфере малого и среднего предпринимательства и один - в сфере агропромышленного комплекса.

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Количество граждан, принявших участие в реализации указанных народных проектов, – 1663 человек.

Количество жителей, напрямую получивших пользу – 91657 человек.

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Количество временно трудоустроенных на период реализации проектов – 33 человека. По итогам реализации проекта в сфере предпринимательства в с.Койгородок создано 1 рабочее место.

*** Проект "Народный бюджет" был инициирован главой Коми Сергеем Гапликовым в прошлом году. Все проекты, реализуемые в рамках "Народного бюджета", имеют социальную направленность. В процесс обсуждения народных бюджетов для их отбора и реализации активно вовлечены граждане. Реализация проектов осуществляется за счет средств регионального бюджета при софинансировании со стороны муниципалитета.

Комиинформ

  Ключевые слова: народный проект
  Рубрика: Общество
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