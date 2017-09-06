Идет прием заявок для участия в девятом "Всемирном Парамузыкальном фестивале"

15 августа открылся прием заявок на смотр номеров детей и молодых людей для участия в "Парамузыкальном фестивале", который состоится в IV квартале 2017 года.

Как отмечают организаторы, фестиваль демонстрирует рамные возможности человека вне зависимости от ограничений здоровья и уровня благополучия, волю к преодолению сложных жизненных ситуаций и умение добиваться цели.

Смотр номеров проходит в целях выявления ярких детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья для участия в проекте текущего года. В состав жюри входят заслуженные деятели искусств и народные артисты России.

Материалы для смотра должны быть направлены по электронной почте до 1 октября 2017 года включительно.

Более подробно об условиях участия можно узнать на сайте парамузыкальный.рф

Номинации смотра фестиваля:

-Пение (академическое, народное, эстрадно-джазовое, жестовое)

-Художественное слово

-Фортепиано

-Струнные инструменты

-Народные инструменты

-Медные духовые инструменты

-Деревянные духовые инструменты

-Ударные инструменты

-Современный танец

-Классический танец

-Классический и дуэтный танец

-Народный танец

-Танец на колясках

-Танцевальные номера с задействованием иных вспомогательных средств

-Пластический номер

-Номер оригинального жанра