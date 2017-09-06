Идет прием заявок для участия в девятом "Всемирном Парамузыкальном фестивале"
15 августа открылся прием заявок на смотр номеров детей и молодых людей для участия в "Парамузыкальном фестивале", который состоится в IV квартале 2017 года.
Как отмечают организаторы, фестиваль демонстрирует рамные возможности человека вне зависимости от ограничений здоровья и уровня благополучия, волю к преодолению сложных жизненных ситуаций и умение добиваться цели.
Смотр номеров проходит в целях выявления ярких детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья для участия в проекте текущего года. В состав жюри входят заслуженные деятели искусств и народные артисты России.
Материалы для смотра должны быть направлены по электронной почте до 1 октября 2017 года включительно.
Более подробно об условиях участия можно узнать на сайте парамузыкальный.рф
Номинации смотра фестиваля:
-Пение (академическое, народное, эстрадно-джазовое, жестовое)
-Художественное слово
-Фортепиано
-Струнные инструменты
-Народные инструменты
-Медные духовые инструменты
-Деревянные духовые инструменты
-Ударные инструменты
-Современный танец
-Классический танец
-Классический и дуэтный танец
-Народный танец
-Танец на колясках
-Танцевальные номера с задействованием иных вспомогательных средств
-Пластический номер
-Номер оригинального жанра
Комиинформ
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