В Сыктывкаре продавец магазина включил в кредитный договор клиента стоимость четырех мобильников вместо одного

В полицию Сыктывкара обратился местный житель 1976 года рождения с заявлением о том, что он стал жертвой мошеннических действий при оформлении кредита на покупку телефона.

Потерпевший решил приобрести в кредит сотовый телефон в одном из магазинов Сыктывкара. Стоимость выбранного им телефона составила 11 тысяч 990 рублей. Кроме того, заявитель сообщил, что приобрел карту памяти и чехол.

При подписании документов на получение кредита мужчина обратил внимание, что общая сумма возврата по кредиту составляет 46 тысяч рублей. На вопрос, откуда взялась такая сумма, менеджер магазина пояснил, что 18 тысяч рублей – это страховка, которая будет возвращена клиенту после полного расчета по кредитному договору.

Спустя месяц потерпевший вновь обратился в магазин, так как купленный им телефон стал плохо работать. Когда заявитель пришел забирать отремонтированный мобильник, он заметил, что в товарном чеке, который ему не выдали при заключении кредитного договора, помимо купленного им телефона, значатся еще четыре мобильника и аксессуары к ним.

Внимательно пересмотрев документы, заявитель обнаружил, что он оплачивает кредит за 5 сотовых телефонов различных моделей, брелок и услуги при подключении дополнительных программ. После этого потерпевший обратился в полицию.

Выяснилось, что сотрудник магазина воспользовался доверчивостью покупателя и, оформляя кредит, вписал в договор еще четыре сотовых телефона, а также аксессуары и оплату услуг. Общая сумма ущерба для обратившего в полицию мужчину без учета процентов по кредитному договору составляет порядка 15 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

Ведется следствие.