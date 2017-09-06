Столица Коми вновь готовится к "Кроссу нации". Как сообщили "Комиинформу" в администрации Сыктывкара, ежегодный масштабный спортивный праздник стартует с утра 16 сентября со Стефановской площади.

С 9 утра организаторы действа начнут выдавать номера спортзабега его участникам. В 10:45 на главной площади региона спортивный праздник официально откроют.

Массовые забеги учащихся и работников дошкольного образования ожидаются с 11:10. На 11:20 и 11:30 запланированы старты забегов сыктывкарцев по возрастным группам.

В полдень на площади пройдут первые награждения участников "Кросса нации - 2017". А с 12:20 массовые забеги учащихся образовательных организаций города продолжатся.

В 13:10 праздник завершится награждением. Более подробную информацию смотрите в афише спортивного мероприятия.