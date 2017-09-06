В Коми еще один дачник лишился своей летней кухни

6 сентября 2017 года, 11:38 | Княжпогостский
Фото МЧС по Коми

В Коми еще один дачник лишился своей летней кухни. Инцидент в частной деревянной хозпостройке - уже третий за неделю.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 5 сентября в 12:01. Горела летняя кухня в Емве Княжпогостского района, уточнили в пресс-службе МЧС по Коми..

Пожарные подразделения прибыли на улицу Совхозную через три минуты. В тушении принимали участие две единицы техники и четыре человек личного состава федеральной противопожарной службы.

Пожар удалось ликвидировать в 12:53 на всей площади строения в 45 "квадратов". Пожарные не дали огню перекинуться на соседние деревянные постройки.

Предварительная версия пожара - неисправность отопительной печи. Погибших и пострадавших в инциденте нет.

Напомним, 4 сентября в Коми в разных районах по одной и той же причине сгорели две летние кухни. Один пожар произошел в Койгородском, второй - в Усть-Вымском районе республики. Предварительной причиной и одного, и второго возгорания называют недостаток изготовления конструкций электрооборудования.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: пожар, емва, дача
  Рубрика: Происшествия
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В Коми в разных районах по одной и той же причине сгорели две летние кухни


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