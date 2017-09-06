Житель Ижемского района лишился более 500 тысяч рублей, вложив деньги в сомнительную брокерскую контору

6 сентября 2017 года, 8:00 | Ижемский
Фото Антона Пархачева

Сотрудниками ОМВД России по Ижемскому району возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере, совершенного в отношении местного жителя и его матери (ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации). Решив заработать миллионы путем вложения средств в брокерскую компанию, потерпевший лишился в общей сложности свыше 566 тысяч рублей.

В ходе проверки установлено, что потерпевший все свободное время проводит в сети интернет. Мужчина 1973 года рождения просматривал и изучал различные сайты, где нередко оставлял свои персональные данные, которые требовались для регистрации, в том числе указывал номер сотового телефона своей матери.

В июле текущего года на мобильный телефон пожилой жительницы района позвонила неизвестная девушка. Собеседница назвалась представителем брокерской компании "Citicapital.trade" Анной Лебедевой. В ходе разговора незнакомка сообщила, чтоих фирма расположена в Москве, и предложила пенсионерке вложить деньги в торговую площадку и за 54 дня заработать 5 миллионов рублей.

Ижемка поделилась услышанной информацией с сыном. Тот, не раздумывая, зарегистрировался на сайте брокерской компании "Citicapital.trade", после чего через систему "Яндекс.Деньги" перечислил на счет фирмы более 566 тысяч рублей. Денежные средства в сумме свыше 115 тысяч рублей и 318 тысяч рублей он перевел с банковских счетов своей матери с ее согласия и 133000 рублей вложил из своих сбережений.

Однако обещанной прибыли потерпевшие так и не получили, а все попытки связаться с брокерами оказались безуспешными, представители компании перестали отвечать на звонки. Ижемцы обратились в полицию.

МВД по Коми призывает жителей региона быть бдительными при совершении сделок и других операций в сети интернет.

Комиинформ

  Ключевые слова: МВД по Коми, мошенники
  Рубрика: Происшествия
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