78-летний житель Мордино пять дней плутал в лесу

6 сентября 2017 года, 7:30 | Корткеросский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Сотрудники Сктывкарского "Спас-Коми" Комитета ГО и ЧС обнаружили в Корткеросском районе пропавшего пенсионера.

78-летний мужчина пропал 1 сентября и пять дней провел в лесу. Вечером 5 сентября спасатели вышли на мужчину.

Сразу после окончания поисков спасотряд перенаправили в Позтыкерос, где 4 сентября за грибами ушла женщина 1962 года рождения.

Жительницу района благополучно доставили домой.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: спас-коми, лес, грибник
  Рубрика: Происшествия
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