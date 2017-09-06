78-летний житель Мордино пять дней плутал в лесу
6 сентября 2017 года, 7:30 | Корткеросский
Сотрудники Сктывкарского "Спас-Коми" Комитета ГО и ЧС обнаружили в Корткеросском районе пропавшего пенсионера.
78-летний мужчина пропал 1 сентября и пять дней провел в лесу. Вечером 5 сентября спасатели вышли на мужчину.
Сразу после окончания поисков спасотряд перенаправили в Позтыкерос, где 4 сентября за грибами ушла женщина 1962 года рождения.
Жительницу района благополучно доставили домой.
Юлия Николаева
Рубрика: Происшествия
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