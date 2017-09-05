Сыктывкарский поселок Верхий Марты-ю ярко отметил 80-летний юбилей

Поселок Верхий Марты-ю ярко отметил 80-летний юбилей. Праздничная программа включала в себя развлечения, как для взрослых, так и для детей. По традиции, всех гостей угощали чаем, выпечкой и наваристой ухой. Об этом "Комиинформу" сообщили в администрации Сыктывкара.

Представители администрации поселка, а также жители и гости праздника чествовали с вручением подарков ветеранов, активных участников общественно-полезных дел поселка, многодетных семей, первоклассников и даже самого юного жителя поселка.

В рамках развлекательной программы каждый желающий мог измерить собственные показатели здоровья и получить консультацию по ведению здорового образа жизни на выставке "Здоровье семьи – здоровье страны".

Особое место в череде праздничных событий заняла видеопрезентация "Моя малая родина – Верхний Мырты-ю", которая была представлена жителям поселка. По словам руководителя администрации пгт. Верхняя Максаковка Светланы Русецкой, на создание 40-минутного ролика ушло более двух месяцев, авторы презентации общались со старожилами поселка, которые тщательно хранят исторические события, традиции и обычаи поселка.

Теперь все крупицы истории п. В.Марты-ю собраны в одном фильме, и именно это стало главным подарком для каждого, кто родился и живет в поселке.

Юные жители и гости наслаждались возможностью попрыгать на батутах, поесть сладкую вату и поп-корн, а также покататься на лошадях.

Кроме этого, группа "Балалайка" им. Семена Налимова подарила жителям Верхнего Марты-ю свою зажигательную программу, чем сделала праздник ещё более ярким и запоминающимся.