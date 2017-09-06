В Воркуте шесть магазинов попались на продаже алкоголя 1 сентября

6 сентября 2017 года, 9:30 | Воркута
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

В Воркуте шесть магазинов попались на продаже алкоголя 1 сентября. Об этом "Комиинформу" сообщили в администрации муниципалитета.

В этот день воркутинские активисты общественных движений "Общество борьбы за трезвость" и "Мой голос – "Против" провели рейд по торговым точкам и магазинам города с целью выявления незаконной продажи алкогольных напитков.

Напомним, первый день осени в Коми на законодательном уровне объявлен так называемым "днем трезвости", когда розничная продажа алкогольных напитков была запрещена. В ходе рейда, который прошел по семи торговым точкам, расположенным на улицах Гагарина, бульваре Пищевиков и квартале "Н", в шести магазинах активистам отпустили алкогольную продукцию.

Процесс закупки был зафиксирован с помощью фото- и видеосъемки. Все материалы переданы в отдел развития потребительского рынка администрации города и в отдел МВД России по г. Воркуте.

Как пояснил начальник отдела молодежной политики администрации Воркуты Дмитрий Жидков, подобные рейды активисты проводят уже два года, и каждый раз выявляются нарушения.

"Фаворитами" по нарушениям законодательства уже в четвертый раз становятся магазины "Алькор" и "Дюжина".

"К сожалению, отдельные предприниматели и продавцы ставят свою финансовую выгоду выше любых законов. Считаю, что для таких торговых точек необходимо кратное увеличение штрафов и даже, возможно, наказание в виде лишения лицензии на продажу алкоголя", - отметил активист.

Комиинформ

  Ключевые слова: праздник, МВД, Воркута, Алкоголь
  Рубрика: Право
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