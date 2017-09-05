В Коми за полгода 233 тысячи пассажиров воспользовались услугами авиаперевозчиков

5 сентября 2017 года, 17:55 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

В Коми с января по июль 2017 года 233 тысячи жителей республики воспользовались услугами авиаперевозчиков. Об этом на совещании с участием главы Коми Сергея Гапликова, депутатов Госдумы России, Госсовета Коми и глав муниципалитетов, посвященном вопросам развития транспортной инфраструктуры Коми, сообщил заместитель руководителя Минпрома Коми Николай Дайнега.

По его словам, транспортная доступность для нашего северного региона является важнейшей составляющей качества жизни и существенно влияет на социальное самочувствие жителей.

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"На территории Коми функционируют семь аэропортов и 31 посадочная площадка, - рассказал докладчик. - Услуги авиаперевозок оказывают семь авиакомпаний, в том числе региональный авиаперевозчик "Комиавиатранс". В 2016 году из аэропортов было отправлено 384 тысяч человек, за январь-июль 2017 года – 233 тысячи".

При этом основной объем пассажирских перевозок сохраняется в аэропортах Сыктывкара (149 тыс. чел.), Усинска (46 тыс. чел.) и Ухты (23 тыс. чел.).

Замминистра также отметил, что основной проблемой организации местного авиасообщения является убыточность аэропортов и перевозок, за исключением коммерческих перевозок вертолетами. Это связано, в том числе, с избыточными нормативными требованиями к деятельности аэропортов с небольшим пассажиропотоком.

Одним из факторов, негативно сказывающихся на деятельности местного перевозчика, является дублирование требований авиационной и транспортной безопасности.

В соответствии с требованиями ст. 12.1 16-ФЗ "О транспортной безопасности" аккредитации подлежат юридические лица. Службы авиационной безопасности аэропортов Коми таковыми не являются, следовательно, не могут быть аккредитованы в качестве подразделений транспортной безопасности, что требует создания дополнительной структуры.

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"Мы считаем, что службы авиационной безопасности, обеспечивающие защиту объектов транспортной инфраструктуры на воздушном транспорте, необходимо признать подразделениями транспортной безопасности без дополнительной аккредитации, внеся соответствующие изменения в Федеральный закон "О транспортной безопасности", - заявил Н. Дайнега.

В сфере железнодорожного транспорта ведомство уделяет внимание сохранению пригородных пассажирских перевозок при взаимодействии с АО "Северная пригородная пассажирская компания", АО "Федеральная пассажирская компания" и ОАО "РЖД".

С 2012 по 2017 год тариф для населения увеличился с 13 до 24 рублей за 10 км (рост на 84,6%). За этот же период объем субсидий на компенсацию из бюджета Коми потерь в доходах АО "СППК" увеличился с 74 млн. рублей до 112 млн. рублей (рост на 51%).

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С учетом структуры затрат СППК, затраты на аренду локомотивной тяги и локомотивных бригад для обслуживания пригородных железнодорожных перевозок на территории Коми составляют 75% общего объема затрат. Ведомство считает, что величину арендных ставок локомотивной тяги "РЖД" необходимо утвердить через УФАС России.

Что касается развития автоперевозок на территории Коми, то в 2016 году в целях обновления подвижного состава было закуплено 40 автобусов на газомоторном топливе в рамках госпрограммы РФ "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". В 2017 году закупка автобусов будет продолжена.

Н. Дайгнега отметил, что на рынке автомобильных пассажирских перевозок существует ряд проблем, но одна из основных – деятельность нелегальных перевозчиков – это нелегальные такси и перевозчики, осуществляющих регулярные перевозки под видом заказных.

"В целях сохранения маршрутной сети регулярных перевозок необходимо внести дополнения в федеральный закон № 220 "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в РФ", которые предоставят возможность регулировать заказные перевозки по маршрутам, дублирующим регулярные, а также предусмотреть лицензирование заказных перевозок. Это позволит улучшить позволят стабилизировать рынок и устранить недобросовестную конкуренцию при оказании услуг по перевозкам пассажиров", - заключил замминистра.

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Выслушав доклад замминистра, глава Коми Сергей Гапликов отметил, что автомобильные и железные дороги, морские порты и аэропорты имеют для труднодоступных северных территорий, и вообще для Арктической зоны, жизненно важное значение.

"Это именно та инфраструктура, без которой жизни просто не будет, включая, например, тот же северный завоз – завоз продуктов, топлива, - высказался руководитель региона. - Это транспортная мобильность людей. Это тысячи рабочих мест и залог экономического развития региона. В связи с общим экономическим развитием территории, освоением природно-ресурсного потенциала, реализацией крупных федеральных и региональных программ по созданию и развитию промышленных производств и транспортной инфраструктуры возрастает роль Республики Коми как будущего крупного промышленно-логистического узла на европейском Севере Российской Федерации. В последние годы наметились новые направления формирования глобальных и транспортных коридоров и связанных с ними минерально-сырьевых потоков".

Геня Джавршян

  Ключевые слова: совещание по вопросам развития транспортной инфраструктуры Коми
  Рубрика: Экономика
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