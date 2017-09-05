В Коми за полгода 233 тысячи пассажиров воспользовались услугами авиаперевозчиков

В Коми с января по июль 2017 года 233 тысячи жителей республики воспользовались услугами авиаперевозчиков. Об этом на совещании с участием главы Коми Сергея Гапликова, депутатов Госдумы России, Госсовета Коми и глав муниципалитетов, посвященном вопросам развития транспортной инфраструктуры Коми, сообщил заместитель руководителя Минпрома Коми Николай Дайнега.

По его словам, транспортная доступность для нашего северного региона является важнейшей составляющей качества жизни и существенно влияет на социальное самочувствие жителей.

"На территории Коми функционируют семь аэропортов и 31 посадочная площадка, - рассказал докладчик. - Услуги авиаперевозок оказывают семь авиакомпаний, в том числе региональный авиаперевозчик "Комиавиатранс". В 2016 году из аэропортов было отправлено 384 тысяч человек, за январь-июль 2017 года – 233 тысячи".

При этом основной объем пассажирских перевозок сохраняется в аэропортах Сыктывкара (149 тыс. чел.), Усинска (46 тыс. чел.) и Ухты (23 тыс. чел.).

Замминистра также отметил, что основной проблемой организации местного авиасообщения является убыточность аэропортов и перевозок, за исключением коммерческих перевозок вертолетами. Это связано, в том числе, с избыточными нормативными требованиями к деятельности аэропортов с небольшим пассажиропотоком.

Одним из факторов, негативно сказывающихся на деятельности местного перевозчика, является дублирование требований авиационной и транспортной безопасности.

В соответствии с требованиями ст. 12.1 16-ФЗ "О транспортной безопасности" аккредитации подлежат юридические лица. Службы авиационной безопасности аэропортов Коми таковыми не являются, следовательно, не могут быть аккредитованы в качестве подразделений транспортной безопасности, что требует создания дополнительной структуры.

"Мы считаем, что службы авиационной безопасности, обеспечивающие защиту объектов транспортной инфраструктуры на воздушном транспорте, необходимо признать подразделениями транспортной безопасности без дополнительной аккредитации, внеся соответствующие изменения в Федеральный закон "О транспортной безопасности", - заявил Н. Дайнега.

В сфере железнодорожного транспорта ведомство уделяет внимание сохранению пригородных пассажирских перевозок при взаимодействии с АО "Северная пригородная пассажирская компания", АО "Федеральная пассажирская компания" и ОАО "РЖД".

С 2012 по 2017 год тариф для населения увеличился с 13 до 24 рублей за 10 км (рост на 84,6%). За этот же период объем субсидий на компенсацию из бюджета Коми потерь в доходах АО "СППК" увеличился с 74 млн. рублей до 112 млн. рублей (рост на 51%).

С учетом структуры затрат СППК, затраты на аренду локомотивной тяги и локомотивных бригад для обслуживания пригородных железнодорожных перевозок на территории Коми составляют 75% общего объема затрат. Ведомство считает, что величину арендных ставок локомотивной тяги "РЖД" необходимо утвердить через УФАС России.

Что касается развития автоперевозок на территории Коми, то в 2016 году в целях обновления подвижного состава было закуплено 40 автобусов на газомоторном топливе в рамках госпрограммы РФ "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". В 2017 году закупка автобусов будет продолжена.

Н. Дайгнега отметил, что на рынке автомобильных пассажирских перевозок существует ряд проблем, но одна из основных – деятельность нелегальных перевозчиков – это нелегальные такси и перевозчики, осуществляющих регулярные перевозки под видом заказных.

"В целях сохранения маршрутной сети регулярных перевозок необходимо внести дополнения в федеральный закон № 220 "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в РФ", которые предоставят возможность регулировать заказные перевозки по маршрутам, дублирующим регулярные, а также предусмотреть лицензирование заказных перевозок. Это позволит улучшить позволят стабилизировать рынок и устранить недобросовестную конкуренцию при оказании услуг по перевозкам пассажиров", - заключил замминистра.

Выслушав доклад замминистра, глава Коми Сергей Гапликов отметил, что автомобильные и железные дороги, морские порты и аэропорты имеют для труднодоступных северных территорий, и вообще для Арктической зоны, жизненно важное значение.

"Это именно та инфраструктура, без которой жизни просто не будет, включая, например, тот же северный завоз – завоз продуктов, топлива, - высказался руководитель региона. - Это транспортная мобильность людей. Это тысячи рабочих мест и залог экономического развития региона. В связи с общим экономическим развитием территории, освоением природно-ресурсного потенциала, реализацией крупных федеральных и региональных программ по созданию и развитию промышленных производств и транспортной инфраструктуры возрастает роль Республики Коми как будущего крупного промышленно-логистического узла на европейском Севере Российской Федерации. В последние годы наметились новые направления формирования глобальных и транспортных коридоров и связанных с ними минерально-сырьевых потоков".