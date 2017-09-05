Под Сыктывкаром столкнулись "МАЗ" и "ГАЗ"

Сегодня днем под Сыктывкаром столкнулись автомобили "МАЗ" и "ГАЗ". Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона. ДТП в дорожной полиции зафиксировали в 12:00.

Водитель 1970-го года рождения, управляя "МАЗ-5516", двигался по улице Трактовая со стороны Ухтинской в направлении улицы Краснозатонской.

Напротив дома №81 по Трактовой он не выдержал дистанцию и совершил столкновение с впереди идущей машиной "ГАЗ-173410" под управлением мужчины 1990-го года рождения.

В ДТП пострадал водитель "ГАЗ", получивший закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Госпитализация пострадавшему не понадобилась.

В течение года водитель привлекался восемь раз к административной ответственности за нарушения ПДД. Транспортом управляет с 1996-го года.