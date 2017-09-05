Сбежавшего из колонии-поселения в Верхнем Чове Евгения Андреева задержали

5 сентября 2017 года, 17:15 | Сыктывкар
Фото: УФСИН Коми

В Коми разыскали осужденного, сбежавшего с участка колонии-поселения при ИК-1 в поселке Верхний Чов.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе УФСИН по Коми, днем 5 сентября в 15.00 осужденного Евгения Андреева 1980 г.р. обнаружили сотрудники отдела розыска ведомства.

Е.Андреев был осужден по ст.ст. 105 ч.1 (Убийство), 69 ч.3, 158 ч.2 (Кража) Уголовного Кодекса РФ. После чего он был переведен на участок колонии-поселения при ИК-1 в июле этого года и трудоустроен пастухом подсобного хозяйства.

В розыскных мероприятиях принимали участие сотрудники МВД и УГИБДД по Коми.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: чов, побег, осужденный
  Рубрика: Происшествия
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