Вопрос увеличения бюджетных ассигнований от акцизов на нефтепродукты рассмотрят в январе 2018 года

Вопрос ремонта региональных дорог и поддержки субъектов будет серьезно рассматриваться на федеральном уровне - в правительстве страны, а также российском Минтрансе. Без поддержки из федеральной казны регионам будет в этом плане крайне тяжело, отметил председатель Комитета Думы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв, отвечая на вопросы журналистов 5 сентября после совещания в правительстве региона.

В январе 2018-го года вопрос увеличения бюджетных ассигнований от акцизов на нефтепродукты подробно рассмотрят в правительстве страны, заявил Е.Москвичёв. Это поможет привести в нормативное состояние дорожную сеть в сторону Нарьян-Мара значительно быстрее.

"Дальше будем смотреть на дороги, где большой транспортный поток и выделять деньги и на них, - отметил он. - Мы считаем, что акцизы из федерального бюджета примерно на 88% должны идти в регион".

Кроме того, Е.Москвичёв подчеркнул, что руководство Коми выстраивает правильную и грамотную политику в области пассажирских перевозок. "Мы считаем, что нужно поддержать в этом плане республику", - сказал он.

Глава Коми Сергей Гапликов, в свою очередь, пояснил свою позицию по вопросу дорожных концессий.

"Понятно, что речь идет об "отдаленных" средствах. Регион все равно будет их платить. Но с какой нагрузкой, в какое время и насколько качественно будет выполнена работа, здесь, конечно, ответственность обоюдная. В этой части мы с себя ответственности не снимаем и если дополнительно будут урегулированы моменты соглашения, эту практику на таких территориях, как Коми, нужно применять", - считает глава Коми.

По мнению руководителя региона, это действительно улучшит состояние транспортной инфраструктуры в российских субъектах.

Депутат Госдумы РФ Ольга Савастьянова добавила к вышесказанному, что сам приезд председателя Комитета по транспорту Думы связан с тем, что в Коми есть проблемы. которые сегодня решить без федеральной поддержки невозможно.

"Все, что сегодня принято на федеральном уровне, общее для всех субъектов. Но есть одно "но": у нас с вами особенная республика. Она очень большая, с низкой платностью. И мы не можем в некоторые нормативы вписаться. Поэтому одна из основных задач - когда решения принимаются, обязательно должна учитываться особенность конкретного субъекта. Мы хотим этого добиться и в этом направлении нам предстоит работать", - заключила О.Савастьянова.