В Сыктывкаре состоится Открытый чемпионат Коми по армрестлингу

5 сентября 2017 года, 17:00 |

9 сентября в Сыктывкаре состоится I Открытый чемпионат Республики Коми по армрестлингу среди мужчин.

Как сообщил президент Федерации, в состязаниях ожидается участие около 50 спортсменов из Архангельской, Кировской областей, Ненецкого автономного округа и Республики Коми.

Организатором Открытого чемпионата выступит Федерация армрестлинга Республики Коми.

"На протяжении долгого времени мы делаем лучшие соревнования в радиусе 1000 км и в этот раз покажем достойный уровень. Ждем красивой интересной борьбы от всех участников", - рассказал президент региональной Федерации армрестлинга Борис Стенин.

Чемпионат украсят выдающиеся спортсмены России – это мастер спорта по армрестлингу Максим Марков, а также президент Федерации армрестлинга Ненецкого автономного округа Дмитрий Левин.

К участию допускаются мужчины в весовых категориях: 65 кг, 75 кг, 85 кг, 95 кг, 95+кг, абсолютная категория.

Регистрация участников начнется 9 сентября в 13:00. Торжественное открытие состоится в 15:00. С напутственным словом перед участниками выступит министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной.

Комиинформ

  Ключевые слова: армрестлинг
  Рубрика: Спорт
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