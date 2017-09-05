Минстрой Коми предложил передать федералам три автодороги

Минстрой Коми предложил передать в федеральную собственность автодороги "Сыктывкар-Печора – Усинск - Нарьян-Мар", "Вологда - Котлас - Сыктывкар" и "Сыктывкар – Кудымкар -Пермь". Об этом на совещании с участием главы Коми Сергея Гапликова, депутатов Госдумы России, Госсовета Коми и глав муниципалитетов, посвященном вопросам развития транспортной инфраструктуры Коми сообщил заместитель председателя правительства Коми – министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Константин Лазарев.

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По его словам, протяженность улично-дорожной сети в республике составляет 17, 3 тыс.километров, из них всего 283 километров – дороги федерального значения. Плотность автодорог общего пользования с твердых покрытием– 15,5 км. на 1000 кв. км. территории. С таким показателем республика занимает 77 место среди субъектов РФ.

"Основные проблемы, с которыми мы сталкиваемся – это износ существующей сети, недостаточная прочность дорожного покрытия и значительное количество аварийных объектов, в частности, деревянных мостов и водопропускных труб, - пояснил К. Лазарев. - Около 40% капитальных и деревянных мостов находятся в неудовлетворительном состоянии. Жители пяти северных муниципалитетов не имеют круглодичного доступа к опорной сети автодорог страны".

В соответствии с прогнозами Минфина Коми, нехватка средств на ремонт дорог будет иметь тенденцию к росту. Объемы финансирования дорожного хозяйства позволят к 2018 году закончить долгосрочные контракты, однако, начиная с 2019 года, в связи с отсутствием средств ремонт дорог производиться не будет, так как размер платы по концессионному соглашению составит около трех миллиардов рублей до 2025 года.

В 2017 году объем финансирования дорожной отрасли составит 3,8 млрд. рублей, в том числе на содержание дорог - 1,5 млрд. рублей, капремонт – 1,4 млрд. рублей, строительство и реконструкцию – 380 млн. рублей, субсидии местным бюджетам – 397,6 млн. рублей.

Министр пояснил, что Коми не вошла в федеральную приоритетную программу "Безопасные и качественные дороги" в связи с несоответствием предельной численности населения городских конгломераций. С 2018 года субсидии из федерального бюджета будут выделять тем регионам, где уровень бюджетной обеспеченности равен или больше единицы. В Коми он составляет 1,013.

В бюджет республики в качестве спонсорской помощи от хозяйствующих субъектов в 2017 году на поддержку дорожной отрасли поступило 900 млн. рублей, из них 500 млн. рублей выделены "Газпром Инвест", 250 млн. рублей - "Монди СЛПК", 50 млн. рублей – "Лукойлом".

"Наиболее значительным инвестпроектом является строительство дороги "Сыктывкар - Печора - Усинск - Нарьян-Мар", - отметил докладчик. - Строительство было начато еще в 1988 году, простроено 180 км, сумма затрат в пересчете на современные цены составила 6 млрд. рублей. В настоящее время строительство ведется в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2015 году. В этом году будет завершена реконструкция участка "Малая Пера – Ираель" (34,4 км), в 2018 году - строительство участка "Ираель – Каджером" (45,6 км). В январе 2016 года инвестпроект вошел в перечень приоритетных и республика получила возможность рассчитывать на компенсацию затрат из федерального бюджета в размере 50%. Однако в ходе реализации соглашения изменились правила предоставления бюджетных средств. В настоящее время поддержка осуществляется только на строительство и реконструкцию региональных дорог, подлежащих эксплуатации на платной основе. В связи с этим правительство Коми готовит письмо для рассмотрения его на комиссии правительства РФ".

Министр добавил, что для нормального функционирования дороги требуется дополнительно реконструировать участок "Кабанты-Вис – Ираель" протяженностью 23,2 км. По поручению главы Коми ведомство разработало проектно-сметную документацию и направило в адрес федерального агентства предложение по включению данного участка в федеральную целевую программу по развитию транспортной сети на 2010-2020 годы.

"С учетом складывающейся финансовой ситуации в качестве решения проблемы мы предлагаем передать автодороги "Сыктывкар-Печора-Усинск-Нарьян-Мар", "Вологда - Котлас - Сыктывкар" и "Сыктывкар – Кудымкар - Пермь" в федеральную собственность, - заявил К. Лазарев. – Кроме того, вынести на правительственную комиссию РФ вопрос об оказании финансовой поддержки Коми в размере 2,5 млрд. рублей на реализацию проекта ГЧП (строительство дороги "Сыктывкар-Нарьян-Мар"). Эти меры позволят нам высвободить средства в размере двух миллиардов рублей, необходимые на ремонт дорог республиканского значения".